হালাল বাজারে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী কম্বোডিয়া

হালাল বাজারে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী কম্বোডিয়া
হালাল বাজারসংক্রান্ত বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে একযোগে কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন কম্বোডিয়ার ইসলামীবিষয়ক বিশেষ মিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সিনিয়র মন্ত্রী নেক ওখনা দাতুক ওসমান হাসান। এ আগ্রহের কথা তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব (দ্বিপক্ষীয়) মো. নজরুল ইসলামের সঙ্গে কম্বোডিয়ার নমপেনে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে ব্যক্ত করেন। বৈঠকে উভয় পক্ষ বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়ার মধ্যে বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও জোরদার করার পাশাপাশি হালাল খাদ্য, ওষুধ, কৃষিজাত পণ্য, পর্যটন এবং সংশ্লিষ্ট শিল্প খাতে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা সম্প্রসারণের বিভিন্ন সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন।
ওসমান হাসান বলেন, বৈশ্বিক হালাল বাজার দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং এ খাতে বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়ার মধ্যে সহযোগিতার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। তিনি হালাল সার্টিফিকেশন, যৌথ উদ্যোগ, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।
বাংলাদেশের পক্ষ থেকে মো. নজরুল ইসলাম হালাল খাদ্যের পাশাপাশি ওষুধশিল্পে বাংলাদেশের সম্ভাবনা, উৎপাদন সক্ষমতা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন এবং এ বিষয়ে কম্বোডিয়ার সঙ্গে বাস্তবভিত্তিক সহযোগিতা জোরদারের আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
বৈঠকে মুসলিম সম্প্রদায়ের কল্যাণে শান্তি ও পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদার, শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়নে বৃত্তি প্রদানের সুযোগ সম্প্রসারণ এবং জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির বিষয়ে দুই দেশের সহযোগিতার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।
নমপেনস্থ কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে কম্বোডিয়ার উচ্চপর্যায়ের মুসলিম প্রতিনিধিদলের সঙ্গে মো. নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন। উল্লেখ্য, আগামীকাল বুধবার বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়ার মধ্যে প্রথমবারের মতো ফরেন অফিস কনসালটেশন (এফওসি) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।