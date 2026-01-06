৩৫তম নিউইয়র্ক বইমেলার আহ্বায়ক নির্বাচিত নজরুল ইসলাম

৩৫তম নিউইয়র্ক বইমেলার আহ্বায়ক নির্বাচিত নজরুল ইসলাম
নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলার ৩৫তম আসরের (২০২৬) আহ্বায়ক নির্বাচিত হয়েছেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ নজরুল ইসলাম। ৩ জানুয়ারি ২০২৬ মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন জিয়াউদ্দীন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কার্যনির্বাহী কমিটির ভার্চ্যুয়াল সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
এর আগে ২০১৯ সালেও তিনি অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলার আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। আগামী ২২ থেকে ২৫ মে নিউইয়র্কের জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে চার দিনব্যাপী এবারের মেলা অনুষ্ঠিত হবে।
আহ্বায়ক মনোনীত হওয়ার পর এক বার্তায় নজরুল ইসলাম মুক্তধারা ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, ‘২০২৬ সালের ৩৫তম নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলাকে সুশৃঙ্খল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সফলভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে আমি সবার সহযোগিতা কামনা করছি।’
নজরুল ইসলাম আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একজন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। তিনি জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক বিভাগে (ইউএন-ডেসা) প্রধান উন্নয়ন গবেষক হিসেবে দীর্ঘ সময় দায়িত্ব পালন করেছেন। উল্লেখ্য, অর্থনীতি, রাজনীতি ও পরিবেশ নিয়ে নজরুল ইসলাম বাংলা ও ইংরেজি মিলিয়ে বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন, যার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের অক্সফোর্ড প্রেস লিমিটেড ও ম্যাকমিলান থেকে প্রকাশিত বইও রয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইগুলো হচ্ছে—বাংলাদেশের গ্রাম: অতীত ও ভবিষ্যৎ (২০১১), আগামী দিনের বাংলাদেশ (২০১২), পুঁজিবাদের পর কী (২০১৪), Economies in Transition: Russia China Vietnam (২০১৬), Growth and Productivity across Countries (২০১৬), Bangladesh Environment Movement (২০১৮), Bangladesh Delta Plan 2100: A Review (২০১৮), অক্টোবর বিপ্লব থেকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এবং সাম্যবাদের ভবিষ্যৎ (২০১৯), Water Development in Bangladesh: Past, Present and Future (২০২২), Rivers and Sustainable Development: Alternative Approaches and Their Implications (২০২২), Water Development in Bangladesh : Past Present And Future (২০২২), A Review of Bangladesh Delta Plan 2100 (২০২২), বাংলাদেশে পানি উন্নয়ন: বর্তমান ধারার সংকট এবং বিকল্প পথের প্রস্তাব (২০২৩), Our Debt to the Four Professors: Nurul Islam, Mosharraf Hossain, Md. Anisur Rahman, Rehman Sobhan (২০২৩), স্বৈরতন্ত্র প্রতিরোধের পথ: রাষ্ট্র সংস্কার ও সংবিধান সংশোধন (২০২৪), উন্নয়নের জন্য সুশাসন: বাংলাদেশে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্কার (২০২৫), বাংলাদেশের রাজনীতি: সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (২০২৫), সংকটে তিস্তা নদী: সমাধানের পথ কী (২০২৫)।
উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের বইমেলার আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করেছিলেন ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা বিভাগের সাবেক প্রধান ও বিশিষ্ট সাংবাদিক রোকেয়া হায়দার।
অভিজ্ঞতা ও আন্তর্জাতিক পরিসরের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে এবারের বইমেলাটি নতুন মাত্রা পাবে—এমন প্রত্যাশাই করছেন সবাই। বইমেলার ৩৫তম আসরকে কেন্দ্র করে এখন থেকেই প্রবাসী লেখক ও পাঠকদের মধ্যে উদ্দীপনা কাজ করছে।