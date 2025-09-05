শ্রীমঙ্গলের মেয়েরা নাকি সুন্দরী
ছোটবেলা থেকেই দেখতাম শীতের সময়টা এলে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে প্রবাসী পাত্র ও ঘটকদের আনাগোনা বেড়ে যেত সুন্দরী পাত্রীর খোঁজে। সে সময় থেকেই বিভিন্নজনের মুখে শুনতাম, ‘শ্রীমঙ্গলের মেয়েরা নাকি সুন্দরী’। বিষয়টা নিয়ে আগে তেমন করে ভাবিনি। সম্প্রতি কয়েকজন প্রবাসী তাঁদের আত্মীয়স্বজনের বিয়ে করাতে দেশে যাচ্ছেন। আমাকে তাঁরা প্রায় সবাই শ্রীমঙ্গলে আমার জানাশোনা কোনো মেয়ে আছে কি না জানতে চান। আমি জানতে চাইলাম, শ্রীমঙ্গল কেন? জবাবে তাঁরা প্রায় সবাই একই উত্তর দিলেন, শ্রীমঙ্গলের মেয়েরা নাকি সুন্দরী, স্মার্ট ও অতিথিপরায়ণ।
বিষয়টা নিয়ে ভাবলাম। হাতের কাছে যে বইপুস্তক আছে সেগুলো নিয়ে একটু ঘাঁটাঘাঁটি করে এর কিছুটা প্রমাণ পেলাম। বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত দেওয়ান গোলাম মোর্তাজা সম্পাদিত (সংগ্রাহক ও সংকলক: আম্বিয়া খাতুন) ‘ছিলটে প্রচলিত পই-প্রবাদ ডাক-ডিঠান’ গ্রন্থে একটি প্রবাদ হচ্ছে, ‘সাতগাঁও বালিশিরা, মাইঝে মাইঝে ছড়া, বেটি গুইন সুন্দর-সান্দর, বেটা গুইন মরা।’ ‘প্রয়োগ ও প্রসঙ্গ আলোচনা: অর্থাৎ সাতগাঁও ও বালিশিরা বা বালিহীরা অঞ্চলে মাঝে মাঝে অনেকগুলো পাহাড়ি ছড়া বা নালা-নদী বয়ে গেছে এবং এ অঞ্চলের মেয়েগুলো সুন্দরী-সুগঠনা কিন্তু বেটাছেলেগুলো হ্যাংলা–পাতলা গড়নের হয়ে থাকে। এই ছড়াটিতে সাতগাঁও ও বালিশিরা অঞ্চলের প্রাকৃতিক অবস্থাসহ সেখানকার নর-নারীর স্বাস্থ্য ও শ্রী–সৌন্দর্যের বাস্তব বর্ণনা তুলে ধরার চেষ্টা লক্ষিত হয়। এ অঞ্চলের নর-নারীদের দৈহিক গড়ন ও রূপলাবণ্যের সঙ্গে খাসিয়া অঞ্চলের খাসিয়া জাতিদের স্ত্রী–পুরুষের দেহকাঠামো ও রূপশ্রীর একটা তুলনা করা যেতে পারে। কারণটি সম্ভবত আবহাওয়াগত প্রাকৃতিক প্রভাবও হতে পারে। অথবা কোনো এক বিস্মৃত অতীতে এ অঞ্চলের লোকদের সঙ্গে ওই সব উপজাতীয় রক্তের শঙ্কর মিশ্রণ ঘটে থাকবে। যার ফলে হয়তো সে রক্তের ধারাটি ইতিহাসের অগোচরে আজও বয়ে চলেছে।’
ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে অনেক সময় মানুষের দেহের গড়ন, উচ্চতা, রং, মেজাজ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। ৪৫০ বর্গকিলোমিটার আয়তনবিশিষ্ট শ্রীমঙ্গল উপজেলার ভূপ্রকৃতি ও আবহাওয়া দেশের অন্যান্য স্থানের চেয়ে একটু ভিন্ন। এখানে বালিশিরা ও সাতগাঁও অঞ্চলের মাটি বালুযুক্ত, ভূনবীর, মির্জাপুর এলাকার মাটি পলিযুক্ত। শ্রীমঙ্গলে রয়েছে সুউচ্চ পাহাড়, অন্যদিকে রয়েছে বিশাল জলরাশির হাইল হাওর, নদী–নালা, খাল–বিল, লেক। রয়েছে সবুজের চাদরে মোড়ানো চা–বাগান, প্রকৃতির এক লীলাভূমি লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান, রাবারবাগান, আনারসবাগান। দেশের সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত হয় এখানে, শীতের সময় তীব্র শীত। এখানে খাসিয়া, মণিপুরি, সাঁওতালসহ অনেক আদিবাসীর বাস।
স্মৃতিশক্তি যদি প্রতারণা না করে থাকে সম্ভবত আশির দশকে দিলীপ বিশ্বাস ‘বন্ধু’ নামে একটি ছবি পরিচালনা করেছিলেন। সে ছবিতে গাজী মাজহারুল আনোয়ারের লেখা এবং সত্য সাহার সুরে একটি গান ছিল। সে গানেও সিলেট অঞ্চলের মেয়েরা যে সুন্দরী, তার উল্লেখ ছিল। এ ছাড়া আঞ্চলিক বিভিন্ন গানে, ধামাইলে পই বা ডিঠানে এর সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়। বালাগঞ্জের লেখক ও সমাজসংস্কারক রজনীকান্ত মহাশয় তাঁর এক পত্রে ছোট ভাইকে লিখেছিলেন, ‘অরবিন্দ শ্রীমঙ্গলের শিবরাত্রির মেলায় যখন যাচ্ছো, দেখবে মেলায় অনেক মেয়েছেলে আসবে, আমাদের শৈলেনের জন্য একটা সুন্দরী পাত্রী যদি পাওয়া যায় তবে আসছে ফাল্গুনে বিয়ের লগ্নটা ধরতে চাই।’