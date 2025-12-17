কাতারে ‘তুর্কিনামা’ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

কাতারে ‘তুর্কিনামা’ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন
কাতারে বর্ণাঢ্য আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো ‘তুর্কিনামা’ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান। গত বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর ২০২৫) সন্ধ্যায় রাজধানী দোহায় প্লাজা ইন হোটেলের বলিউড হলরুমে এই আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন বইটির কাতারপ্রবাসী লেখক অ্যারাবিয়ান এক্সচেঞ্জের সিইও নুরুল কবির চৌধুরীসহ বাংলাদেশি কমিউনিটির অতিথিরা।
কাতারে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হযরত আলী খান এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, বইটিতে তুরস্কের নানা বর্ণনার পাশাপাশি যেসব তথ্য ও সচেতনতামূলক বিষয় লেখকের সরস বর্ণনায় চমৎকারভাবে উঠে এসেছে, তা এটিকে সবার জন্য সুখপাঠ্য করে তুলেছে। তিনি বইটির পাঠকপ্রিয়তা ও ব্যাপক সাফল্য কামনা করে বলেন, বাংলা ভ্রমণসাহিত্যে লেখক নুরুল কবিরের বইটি ভ্রমণকাহিনির পাশাপাশি তথ্য ও জ্ঞানের পাশাপাশি এক আনন্দময় সমন্বয় হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকবে।
অনুষ্ঠানে লেখক নুরুল কবির চৌধুরী বলেন, ‘তুর্কিনামা’ লেখায় তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছেন তাঁর বন্ধুরা। পরিচিত অনেক মানুষ ও শুভানুধ্যায়ীর অনবরত প্রভাব বিস্তারের ফলে বইটি লিখতে তিনি সাহসী ও অনুপ্রাণিত হয়েছেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বই সম্পর্কে আরও আলোচনা করেন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস কাতার কান্ট্রি ম্যানেজার মো. কামাল উদ্দীন, বাংলাদেশি কমিউনিটির সিনিয়র ব্যক্তিত্ব আনোয়ার হোসেন আকন।
বক্তারা বলেন, যে কেউ বইটি পড়লে তুরস্কের নানা রকম অভিজ্ঞতা যেমন অর্জিত হবে, তেমনি লেখকের রসবোধ পাঠককে এক অন্য রকম অনুভূতি দেবে। তাঁরা আশা করেন, আগামীতেও লেখক হিসেবে এই যাত্রা অব্যাহত রাখবেন নুরুল কবির চৌধুরী।
সাংবাদিক তামীম রায়হানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত করেন ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশের কাতার প্রতিনিধি মো. শাহনেওয়াজ। পরে অতিথিদের নিয়ে বইটির মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় লেখক ও বই সম্পর্কে শুভেচ্ছা বক্তৃতায় আরও অংশ নেন অধ্যাপক এ কে এম আমিনুল হক, বাংলাদেশ এমএইচএম স্কুল অ্যান্ড কলেজের সাবেক প্রিন্সিপাল জুলফিকার আজাদ, শিক্ষক তাফসির উদ্দীন, প্রকৌশলী কামরুল হাসান খসরু, কাতার এয়ারওয়েজের সিনিয়র পাইলট মিজানুর রহমান, জসিম উদ্দীন, নুর মোহাম্মদ, কবি আব্দুর রহমান প্রমুখ।
