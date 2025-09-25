ব্যাংককর্মী গ্রেপ্তার: কানাডার প্রধানমন্ত্রী কার্নির ব্যাংক প্রোফাইলে অননুমোদিত প্রবেশের অভিযোগ
কানাডার রয়্যাল ব্যাংক অব কানাডার (আরবিসি) এক সাবেক কর্মীর বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির ব্যাংক প্রোফাইলে অননুমোদিত প্রবেশের অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত ইব্রাহিম এল-হাকিমের (২৩) বিরুদ্ধে জালিয়াতি, পরিচয় চুরি, পরিচয় তথ্য পাচার এবং কম্পিউটার ব্যবহারের অপব্যবহারের অভিযোগ এনেছে রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশ (আরসিএমপি)।
আরসিএমপি জানিয়েছে, এল-হাকিম ব্যাংকের আইটি সিস্টেম ব্যবহার করে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করতেন এবং এই তথ্য সংগঠিত অপরাধ চক্রের সঙ্গে ভাগাভাগি করতেন। অভিযোগ অনুযায়ী, তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টেলিগ্রাম প্ল্যাটফর্মে ‘AI WORLD’ নামে পরিচিত এক যোগাযোগকারীর সঙ্গে কাজ করতেন, যিনি নকল ব্যাংক প্রোফাইল তৈরি ও ক্রেডিট লাইন জালিয়াতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রতিটি কাজের জন্য এল-হাকিম প্রায় ৫০০ কানাডিয়ান ডলার করে পেতেন।
আরবিসি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এল-হাকিমকে ২০২২ সালে নিয়োগ দেওয়া হলেও বর্তমানে তিনি আর ব্যাংকের কর্মী নন। প্রতিষ্ঠানটি বলেছে, তারা জানার পর সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবস্থা নিয়েছে এবং তদন্তে পুলিশকে পূর্ণ সহযোগিতা করছে। এই ঘটনাটিতে যেহেতু প্রধানমন্ত্রী জড়িত, তাই জাতীয় নিরাপত্তা দপ্তর মামলাটি দেখছে। তবে প্রাথমিকভাবে কোনো জাতীয় নিরাপত্তা ঝুঁকি বা প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ওপর হুমকির প্রমাণ পাওয়া যায়নি।
এল-হাকিমকে গত ১০ জুলাই গ্রেপ্তার করা হয় এবং পরবর্তী সময়ে শর্তসাপেক্ষে তিনি এখন জামিনে মুক্ত আছেন। তদন্ত অব্যাহত থাকায় ভবিষ্যতে তাঁর বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ আনা হতে পারে।