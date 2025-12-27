মিশিগানে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের কমিটি গঠন

মিশিগানে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের কমিটি গঠন
যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যে বসবাসরত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করল বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, মিশিগান, যুক্তরাষ্ট্র। গত শনিবার (২০ ডিসেম্বর ২০২৫) ওয়ারেন সিটির একটি রেস্তোরায় বসেছিল এই মিলনমেলা। এতে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যাঁরা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর করেছেন, তাঁরা মিলিত হয়েছিলেন এখানে। মিশিগানের বিভিন্ন প্রান্তে অনেকে বসবাস করলেও এই প্রথম সকলে একত্র হওয়ার সুযোগ মিলল।
মিলনমেলায় সবাই যেন চলে গিয়েছিলেন ময়মনসিংহের সেই স্মৃতিবিজড়িত ক্যাম্পাসে। একটু নস্টালজিয়ায় পেয়ে বসেছিল ক্ষণিকের জন্য। অনেককে তাঁদের স্মৃতি রোমন্থন করেন। অনুষ্ঠানে সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, মিশিগানের একটি কমিটি ঘোষণা করা হয়। এতে সভাপতি কামরুল মজুমদার, সহসভাপতি মোজাহার হোসেন আহম্মদ, সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী সাইফ সিদ্দিকী (অনন্ত), সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আবদুল হালিম (সোহেল), উপদেষ্টা বেলায়েত হোসাইন ও আবু হোসাইন জুয়েল। এ মিলনমেলায় মিশিগানে বসবাসরত বাকৃবির গ্র্যাজুয়েটদের খুঁজে সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।