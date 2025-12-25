মিশিগানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের নতুন কমিটি গঠন

মিশিগানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের নতুন কমিটি গঠন
যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের নতুন কার্যকরী কমিটি ও উপদেষ্টা পরিষদ গঠন এবং নতুন কমিটির কাছে দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছে। জানা গেছে, ২০ ডিসেম্বর, শনিবার রাতে ওয়ারেন সিটির একটি রেস্টুরেন্টে বিশেষ একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ২০২৬-২০২৭ দুই বছর মেয়াদি কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন কাজী এবাদুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক প্রদ্যুন্ন চন্দ।
এ সময় পুরোনো কমিটি নতুন কমিটির কাছে দায়িত্বভার অর্পণ করে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সৈয়দ মঈন দিপু এবং সভা পরিচালনা করেন সালাউদ্দিন মুরাদ। অনুষ্ঠানে সংগঠনের বিভিন্ন নেতারা বক্তব্য দেন।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব মিশিগানের নতুন কার্যকরী পরিষদের অন্যান্য পদে নির্বাচিতরা হলেন সহসভাপতি পদে যথাক্রমে মো. নজরুল ইসলাম, সাইয়েদা শিরিন সুলতানা এবং জিয়াউল আলম, যুগ্ম সেক্রেটারি সালাউদ্দিন মুরাদ, অতিরিক্ত সেক্রেটারি এ জেড এম ওবায়দুল্লাহ, কোষাধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক হোসেন চৌধুরী, সহসাংগঠনিক সম্পাদক, রতন বড়ুয়া, এডুকেশন সেক্রেটারি আমিনুল হক, তথ্য ও প্রচার সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, সাংস্কৃতিক সম্পাদক রুনা কোরেশী। মেম্বার অ্যাট লার্জ হিসেবে নির্বাচিতরা হলেন ওলিউর রহমান, মোস্তফা কামাল, মাইকেল মহসিন, রেজাউল চৌধুরী, লুৎফুর রহমান এবং মো. আফতাব। দুই বছর মেয়াদি উপদেষ্টা পরিষদে যাঁরা স্থান পেয়েছেন তাঁরা হলেন মো. কামরুল হাসান, এস এম হাসান ইকবাল, ইকবাল আহমেদ, অরবিন্দু চৌধুরী মৃদুল, সালা উদ্দিন আহমেদ, মিল্টন বড়ুয়া, সাহেদুল ইসলাম এবং সৈয়দ মঈন।
সংগঠনটি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে কমিউনিটির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, দেশে বন্যা, করোনার সময়ে সাহায্য–সহযোগিতা করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।