চার দিনব্যাপী দুর্গাপূজায় মুখর বার্সেলোনা

আফাজ জনি, স্পেন
বার্সেলোনায় ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমী ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা ও সাংস্কৃতিক আয়োজনে উদ্‌যাপিত হয় পূজাছবি: লেখকের পাঠানো

দূর প্রবাসে বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির শহর বার্সেলোনায় অনুষ্ঠিত হলো বর্ণাঢ্য দুর্গাপূজা। অ্যাসোসিয়েশন কুলতোরা হিন্দু, বার্সেলোনার আয়োজনে চার দিনব্যাপী এই পূজা উদ্‌যাপন করা হয় শহরের একটি চার তারকা হোটেলের বলরুমে।

মহালয়া থেকে বিজয়া দশমী পর্যন্ত পূজার প্রতিটি ধাপ ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমী ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা ও সাংস্কৃতিক আয়োজনে উদ্‌যাপিত হয়। এবার দেবীর আগমন ঘটে গজে এবং গমন ঘটে দোলায়, যা শান্তি ও সমৃদ্ধির বার্তা বহন করে।

পূজার আয়োজন সফল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন আশুতোষ দে, সুমন সাহা, সুজিত আচার্য, জয়দীপ রায়, রিন্টু নাথ চৌধুরী, সজীব মার্টিন, উত্তম কুমার, সুব্রত পাল, সৈকত দেবনাথ, চয়ন দেবনাথ, রাজ ওলক দাস এবং শংকর দেবনাথ প্রমুখ।

প্রতিদিনের সাংস্কৃতিক আয়োজন প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রাণের মিলনমেলায় পরিণত হয়। স্থানীয় শিল্পীদের পাশাপাশি বিজয়া দশমীতে সংগীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় ব্যান্ড ‘জলের গান’–এর প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য রাহুল আনন্দ, যার উপস্থাপনায় উৎসবের সন্ধ্যা হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। তাঁর সঙ্গে আরও ছিলেন লাবনী বড়ুয়া, রানা, দিপু এবং অন্য স্থানীয় শিল্পীরা। নৃত্য পরিবেশনায় নৃত্যদল কথাক এর পরিবেশনাও ছিল বিশেষভাবে উপভোগ্য ও প্রশংসিত।

প্রতিদিন শত শত পূজারি অস্থায়ী মণ্ডপে এসে দেবীর আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। পূজার চূড়ান্ত দিন নবমীতে অন্যান্য ধর্মের প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির নেতৃবৃন্দের উপস্থিতি এই আয়োজনে সম্প্রীতির এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

