শেষ রক্ষা

লেখা:
জাহান সৈয়দ মিনা, ওকভীল, অন্টারিও, কানাডা
বাংলাদেশের কিছু নতুন প্রজন্মের ছেলেরা,
তোমরা কি আজ দিকভ্রান্ত? অথবা দিশাহারা?
সঠিক শিক্ষার অভাবে হয়েছে কি পদস্খলন?
নয়তো করছ নষ্ট গুরুজনদের পদানুসরণ।
ফেসবুকের বদৌলতে চলছে রাজ্যের অনাচার,
আবার কখনো ছাত্রবেশে প্রবাসে দুর্নীতি–ব্যভিচার।
মাতৃসম গুরুজনে প্রেম নিবেদনে সংকোচ নেই কোনো,
সুগারমামি পেয়ে গেলে ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত জেনো।
সোনার বাংলার শিক্ষা–সংস্কৃতি দুপায়ে মাড়িয়ে,
গাইছ জয়ের গীতি আজ কোন আদর্শে দাঁড়িয়ে?
নির্দোষকে দোষী করছ প্রযুক্তি অবলম্বন করে,
তাই গাইছ জীবনের জয়গান হিপ–হিপহুররে!
মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় একদিন সমৃদ্ধ ছিল যে দেশ,
মিশিয়ে দিলে ধুলায় আজ সেই ঐতিহ্যের অবশেষ।
হে মাতৃভূমির নব সন্তানেরা, দুর্নীতিতে লিপ্ত এই প্রবাসে,
ঘৃণ্য কিছু অপরাধ চক্র চালাও তোমরা ছদ্মবেশে।
অসহায়দের ধোঁকা দিয়ে অবৈধ ডলার নাও লুটে,
তাইতো ব্যাংক–ব্যালান্স মোটা অঙ্কে ফুলে–ফেঁপে ওঠে।
হয়তো বা ভুলে গেছ তোমরা, এ তো নয় বাংলাদেশ,
মামা-চাচার ক্ষমতার জোরে সব অপরাধ হবে শেষ।
উপেক্ষা করে আজ সমাজের বিরূপ বিষোদগার,
নিন্দনীয় কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে করছ জগৎ উদ্ধার।
তবু শেষ রক্ষা তো হলো না, ধরা পড়ে গেলে আইনশৃঙ্খলার হাতে,
লজ্জায় ঘৃণায় মাথা নত মোদের আজ এই অবণিতে।

