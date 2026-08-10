পথের কাব্য
এ পথ দিয়ে গেলে শূন্যতা আমার হাত ধরে হাঁটে,
এ পথ দিয়ে গেলে যেতে যেতে কোথাও দাঁড়ালে
আশেপাশের গাছগুলো কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে
দাঁড়িয়ে থাকে...
এ পথ দিয়ে গেলে যেতে যেতে কোনো একদিন
ক্লান্ত হয়ে বেঞ্চিতে বসে চোখটা বন্ধ করলে জল
থেকে উঠে হাঁসগুলো দূরে আমার মতো মুখ
গুঁজে বসে থাকে দুপুরের রোদে...
এ পথে ছায়া আছে, শ্বাপদের ভয় নেই চোখে
এ পথে মৌনতা আছে অপেক্ষার কিন্তু দুঃখ নেই
মনে...
এ পথে সবুজের নীরব দৃষ্টি আমার মুখে পড়ে
কবিতার পঙ্ক্তিগুলো অরণ্য হয়ে ওড়ে...
এ পথ দিয়ে গেলে আকাশটা আরও নিচে নেমে
নীল নির্জনতায় নীলাঞ্জনা সেজে কবুতর হয়ে
আমার কাছে নেমে আসে...
এ পথ দিয়ে গেলে হারানো শূন্যতাগুলো ফিরে
আসে পুনরায় বুকের ওপর অবেলার পথ হয়ে...
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