মিশিগানে বাংলাদেশি আমেরিকান ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত
বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব মিশিগান (বাম)–এর উদ্যোগে মিশিগানে ২ ও ৩ আগষ্ট অনুষ্ঠিত হলো ১৬তম ‘বাংলাদেশি আমেরিকান ফেস্টিভ্যাল’। ওয়ারেন সিটি স্কয়ারে উৎসবমুখর পরিবেশে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও শান্তির প্রতীক পায়রা উড়িয়ে মেলার উদ্বোধন করা হয়। মিশিগান অঙ্গরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাঙালিরা এ মেলায় অংশগ্রহণ করেন। মেলা পরিণত হয় মিলনমেলায়, যেন ছোট্ট একটুকরা লাল–সবুজের বাংলাদেশ।
মেলায় বাংলাদেশ ও উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। মেলায় ছিল আকর্ষণীয় র্যাফেল ড্র। প্রথম পুরস্কার ছিল একটি গাড়ি। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছিল নৃত্য, গান। এ ছাড়া ছিল দেশীয় আড্ডা, ছিল রকমারি স্টলে বাংলাদেশি কাপড়, খেলনা, ঘর সাজানোর জিনিস ও বিভিন্ন স্বাদের খাবারের দোকান।
অনুষ্ঠানে গান গেয়েছেন প্রীতম হাসান, প্রতীক হাসান, বাউলশিল্পী কালা মিয়া, শাহনাজ বেলীসহ উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় শিল্পীরা। স্থানীয় শিল্পীরাও সংগীত পরিবেশন করেন।
সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবকসহ ওয়ারেন পুলিশ মেলার নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিল। আমেরিকার মূলধারার রাজনীতিবিদ, সিটি অফিশিয়ালসহ অনেকে এ মেলায় আসেন ও বক্তব্য দেন। সব বয়সী মানুষের জন্য ছিল বিনোদনের ব্যবস্থা। ওয়ারেন সিটি স্কয়ারের বিরাট মাঠে প্রবীণ অনেককে আড্ডা দিতে ও ছোট ছোট শিশু–কিশোরকে খেলাধুলা করতে দেখা যায়। প্রতিদিন দুপুর থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত মেলার কার্যক্রম চলে। সংগঠনের সভাপতি জাবেদ চৌধুরী জানান, প্রতিবারের মতো এবারো মেলায় আমরা বাংলাদেশি আমেরিকান ঐতিহ্য, কৃষ্টি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, বিশেষ করে এখানে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্ম যেন বাংলা ও বাঙালিত্ব সম্পর্কে জানতে পারে এবং মিশিগানপ্রবাসী বাঙালিদের বিনোদন দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তিনি সবাইকে এ মেলায় উপস্থিত থেকে, অংশগ্রহণ করে সাহায্য–সহযোগিতা করে মেলাটি সুন্দর ও সফল করার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।
