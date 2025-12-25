দূর পরবাস

সে শুনে ফেলে

লেখা:
আবু এন এম ওয়াহিদ, আমেরিকা
অলংকরণ: মাসুক হেলাল

প্রশ্নটা অন্য কেউ করে,
উত্তরটা আমি দিই—
দু-তিন বছর কম।
সে তখন কথা বলে না,
শুধু শোনে।
এই শোনাটাই
সবচেয়ে ভয়ংকর।
পরে আয়নার মতো বলে—
‘এই বয়সটা তোমার না।’
আমি হাসি,

দূর পরবাসে জীবনের গল্প, নানা আয়োজনের খবর, ভিডিও, ছবি ও লেখা পাঠাতে পারবেন পাঠকেরা। ই-মেইল: [email protected]

কারণ বুঝতে পারি—
আমি ইচ্ছা করেই
নিজেকেই
ধরা পড়তে দিয়েছি।
আমি বছরে বছরে বদলাই না,
সে জানে।
আমি বদলাই
ঘটনা ঘটলে,
হঠাৎ করে।
তাই কাগজে আমার বয়স
দিনে দিনে বাড়ে, মনের ভেতর
সে হাঁটে ঢেউয়ের মতন।
সে জানে,
এটা কোনো
সুবিধা আদায় নয়,
এটা যৌবন বাঁচানো নয়,
মৃত্যুর সাথে দর–কষাকষিও না—
এটা সময়কে শুধু বলা,
‘আরেকটু’।

সে শুনে ফেলে,
আর আমি বুঝি—
আমার বয়সটা
আমি লুকাই না,
যে আমার সবচেয়ে বিশ্বস্ত,
আমি তার কাছেই
রেখে দিই।

দূর পরবাস থেকে আরও পড়ুন