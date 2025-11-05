মাত্র ১১ ভোটের জন্য গড়া হলো না ইতিহাস

মাত্র ১১ ভোটের জন্য গড়া হলো না ইতিহাস
গতকাল মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর ২০২৫) আমেরিকার রাজনীতিতে দিনটি ইতিহাস হয়ে থাকতে পারত। রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা এমনটাই আভাস দিয়েছিলেন মিশিগান অঙ্গরাজ্যের হ্যামট্রাম্যাক সিটির মেয়র নির্বাচন নিয়ে। বিরল এ সুযোগ এসেছিল মিশিগানপ্রবাসী বাঙালিদের সামনে। সব বাঙালি ভোটার যদি ভোট দিতে যেতেন, তবে প্রথমবারের মতো আমেরিকায় একজন বাঙালি মুসলমান মেয়র হওয়ার ইতিহাস হয়তো রচিত হতো গতকাল।
সেই অসাধ্য সাধন করতে মেয়র প্রার্থী মুহিত মাহমুদ তাঁর কর্মী বাহিনী নিয়ে দিনরাত নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়ে গেছেন। কিন্তু একেবারে ঘাটে এসে তরি ডুবল। মাত্র ১১ ভোটের ব্যবধানে তিনি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ইয়েমেনি বংশোদ্ভূত এডাম আলহারবির কাছে পরাজিত হয়েছেন।
সিটি ক্লার্ক রানা ফারাজ কর্তৃক ফ্রি প্রেসকে দেওয়া অনানুষ্ঠিনিক ফলাফল অনুসারে হ্যামট্রাম্যাকে দুই মেয়র প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ১১ ভোটের ব্যবধান ছিল। এডাম আলহারবি ২ হাজার ৯ ভোট পেয়েছেন, মুহিত মাহমুদ পেয়েছেন ১ হাজার ৯৯৮ ভোট। তবে সিটি ক্লার্ক রানা ফারাজ বলেন, এটি অনানুষ্ঠিনিক ফলাফল, ভোটের ব্যবধান খুব কম থাকার কারণে চূড়ান্ত ফলাফল পরিবর্তন হতে পারে।
অন্যদিকে হ্যামট্রাম্যাক সিটির ভোটাররা কাউন্সিলর পদে তিনজনকে নির্বাচিত করার জন্য ভোট প্রয়োগ করেছেন। অনানুষ্ঠানিক ফলাফল অনুসারে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আবু মুসা সর্বাধিক ১ হাজার ৬৪৫ ভোট পেয়েছেন, দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নাঈম চৌধুরী, তিনি ভোট পেয়েছেন ১ হাজার ৬৩৪টি। ইয়েমেনি বংশোদ্ভূত ইউসুফ সাঈদ পেয়েছেন ১ হাজার ৪৩৭ ভোট। ৩টি পদের জন্য ৬ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।