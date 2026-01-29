স্পেনে বৈধতা পাচ্ছেন পাঁচ লাখ অভিবাসী
স্পেন সরকার জরুরি প্রক্রিয়ায় অভিবাসীদের জন্য একটি বিশেষ নিয়মিতকরণ উদ্যোগ অনুমোদন করতে যাচ্ছে। এই উদ্যোগ কার্যকর হলে পাঁচ লাখের বেশি অনিয়মিত অভিবাসী বৈধ আবাসন, কাজের সুযোগ ও মৌলিক অধিকার পেতে পারেন।
স্পেনে বসবাসরত অনিয়মিত অভিবাসীদের জন্য বড় স্বস্তির খবর বলে মনে করছেন অনেকে।
স্পেনের মন্ত্রিসভা গত মঙ্গলবার জরুরি প্রক্রিয়ায় একটি বিশেষ নিয়মিতকরণ উদ্যোগের অনুমোদন দিয়েছে, যার মাধ্যমে পাঁচ লাখের বেশি অভিবাসী বৈধ আবাসনের সুযোগ পাবেন। বামপন্থী দল পোদেমোস সোমবার সরকারে থাকা সমাজতান্ত্রিক দল পার্তিদো সসিয়েলিস্তার সঙ্গে এ বিষয়ে একটি সমঝোতার ঘোষণা দেয়।
এই উদ্যোগ অনুযায়ী, যেসব ব্যক্তি ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫-এর আগে স্পেনে প্রবেশ করেছেন, যাদের কোনো গুরুতর অপরাধমূলক রেকর্ড নেই এবং আবেদন করার সময় অন্তত পাঁচ মাস দেশটিতে অবস্থান করেছেন, তাঁরা এই নিয়মিতকরণের আওতায় আসতে পারবেন।
পোদেমোস জানিয়েছে, জরুরি প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় একটি রয়্যাল ডিক্রি জারির মাধ্যমে এই পদক্ষেপ নেওয়া হবে, যার জন্য কংগ্রেসের অনুমোদন প্রয়োজন হবে না। ফলে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলেও সরকার সরাসরি এটি কার্যকর করতে পারবে। এই নিয়ম অনুযায়ী আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত আবেদন করা যাবে এবং দলটির দাবি, এতে ১০ লাখের কাছাকাছি মানুষ উপকৃত হতে পারেন।
সরকারি নথিতে বলা হয়েছে, এই সংস্কারের লক্ষ্য হলো ‘ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে বসবাসের অনুমতি পাওয়ার প্রক্রিয়া সহজ ও দ্রুত করা এবং স্পেনে বসবাসরত বিদেশিদের আইনি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, যাতে তারা কার্যকরভাবে তাদের মৌলিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন।’
এই নিয়মিতকরণের আওতায় দেশে অবস্থানের প্রমাণ হিসেবে পাদ্রোন (স্থানীয় নিবন্ধন), চিকিৎসাসংক্রান্ত কাগজপত্র, সামাজিক সেবায় উপস্থিতির সনদ, ভাড়ার চুক্তি, অর্থ প্রেরণের রসিদ বা পরিবহন টিকিটের মতো নথি গ্রহণযোগ্য হবে। আবেদন জমা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনিক কারণে জারি করা বহিষ্কার বা ফেরত পাঠানোর আদেশ স্থগিত থাকবে। আবেদন গ্রহণযোগ্য হলে অস্থায়ী আবাসিক অনুমতি দেওয়া হবে, যার মাধ্যমে বৈধভাবে কাজ করা ও স্বাস্থ্যসেবাসহ মৌলিক অধিকার ভোগ করা যাবে।
চূড়ান্তভাবে অনুমোদন পেলে এক বছরের জন্য আবাসিক অনুমতি দেওয়া হবে, যার মেয়াদ শেষে সাধারণ অভিবাসন আইনের আওতায় স্থায়ী অনুমতির জন্য আবেদন করা যাবে।
উল্লেখ্য, অভিবাসীদের এই বিশেষ নিয়মিতকরণ উদ্যোগটি প্রথমে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি আইন প্রস্তাব হিসেবে ২০২৪ সালের এপ্রিলে কংগ্রেসে উত্থাপিত হয়েছিল, তবে রাজনৈতিক ঐকমত্যের অভাবে তা দীর্ঘদিন আটকে ছিল। সর্বশেষ ২০০৫ সালে হোসে লুইস রদ্রিগেস সাপাতেরোর সরকার একই ধরনের একটি নিয়মিতকরণ কার্যক্রম চালায়, যাতে তখনো পাঁচ লাখের বেশি অভিবাসী উপকৃত হয়েছিলেন।
