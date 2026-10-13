সিডনিতে বাংলাদেশি হস্তশিল্পের বাজার গড়ে তুলেছে ‘বোজি’
বাংলাদেশের প্রান্তিক কারিগরদের তৈরি পরিবেশবান্ধব হস্তশিল্প নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থান তৈরি করেছে সামাজিক উদ্যোগ ‘বোজি’ (Bozy)। ২০০৭ সালে সিডনিতে শাহরিয়ার চৌধুরীর হাত ধরে ‘বাংলাঅজি’ নামে যাত্রা শুরু করা প্রতিষ্ঠানটি দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যের করছে। স্বল্প পরিসরে হলেও দিন দিন এই উদ্যোগের পণ্য চাহিদা বাড়ছে জানান প্রতিষ্ঠানটি।
পাট, হোগলাপাতা, বেত, বাঁশ ও পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপকরণ দিয়ে তৈরি ব্যাগ, ঝুড়িসহ নানা গৃহস্থালি পণ্য অস্ট্রেলীয় ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। ঢাকার কামরাঙ্গীরচরসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রান্তিক কারিগরদের সরাসরি যুক্ত করে গড়ে তোলা হয়েছে এই টেকসই সরবরাহব্যবস্থা। এতে কারিগরেরা নিজ এলাকায় ঘরে বসেই ন্যায্য আয়ের সুযোগ পাচ্ছেন।
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অনলাইন প্ল্যাটফর্মের পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন ফেয়ার-ট্রেড মেলা ও প্রদর্শনীতেও বাংলাদেশি এসব পণ্য নজর কাড়ছে। বাণিজ্য ও সামাজিক দায়বদ্ধতার সমন্বয়ে দেশীয় ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তুলে ধরার পাশাপাশি কারিগরদের স্বাবলম্বী করে তোলাই উদ্যোগটির মূল লক্ষ্য।