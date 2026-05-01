দূর পরবাস

পয়লা মে: সংগ্রাম, স্বীকৃতি এবং মানবিক মর্যাদার ইতিহাস

লেখা:
রহমান মৃধা, সুইডেন
পয়লা মে। আন্তর্জাতিক শ্রম দিবস। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, রোদ-বৃষ্টি উপেক্ষা করে কাজ করে যান শ্রমিকেরা।

১ মে, আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস, কোনো ক্যালেন্ডারের সৌজন্যে নির্ধারিত একটি দিন নয়। এটি রক্ত, ঘাম এবং সংগঠিত প্রতিরোধের দীর্ঘ ইতিহাস থেকে জন্ম নেওয়া একটি বৈশ্বিক চেতনা। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে শিল্পবিপ্লবের কঠিন বাস্তবতায় শ্রমিকেরা দিনে ১২ থেকে ১৬ ঘণ্টা কাজ করতে বাধ্য হতেন। সেই অমানবিক বাস্তবতার বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিরোধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত আসে ১৮৮৬ সালের ১ মে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে, যখন হাজার হাজার শ্রমিক আট ঘণ্টা কর্মদিবসের দাবিতে রাস্তায় নেমে আসেন।

১ মে কেবল একটি স্মরণ দিবস নয়, এটি শ্রমিকের জীবনের বাস্তবতার প্রতিফলন। একসময় শ্রমিকেরা দৈনিক দীর্ঘ সময় কাজ করতেন, শিশুশ্রম ছিল স্বাভাবিক এবং কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ছিল প্রায় অনুপস্থিত। আট ঘণ্টা কর্মদিবস, সাপ্তাহিক ছুটি এবং ন্যূনতম মজুরির ধারণা এসেছে দীর্ঘ সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।

তবু প্রশ্ন থেকে যায়, এ অধিকারগুলো কি বাস্তবে সর্বত্র সমানভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? বিশ্বের বহু অঞ্চলে শ্রমিকেরা এখনো অনিরাপদ পরিবেশে কাজ করেন, অস্থায়ী চুক্তির মধ্যে জীবন কাটান এবং ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হন। ফলে ১ মে আজও কেবল ইতিহাস নয়, বরং অসম্পূর্ণ এক বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি।

বিশ্বব্যাপী সামাজিক কর্মকাণ্ড

১ মে উপলক্ষে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রমিক সংগঠনগুলো র‍্যালি ও সমাবেশের মাধ্যমে তাদের দাবি তুলে ধরে। নীতিনির্ধারক পর্যায়ে শ্রম আইন, ন্যূনতম মজুরি এবং কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা হয়। অনেক দেশে কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা কর্মসূচি আয়োজন করা হয়, যেখানে দুর্ঘটনা প্রতিরোধ এবং শ্রমিক সুরক্ষার বিষয়গুলো গুরুত্ব পায়। পাশাপাশি সাংস্কৃতিক আয়োজনের মাধ্যমে শ্রমিক জীবনের বাস্তবতা সমাজের সামনে তুলে ধরা হয়।

অনেক রাষ্ট্রে ১ মে এখন কেবল প্রতিবাদের দিন নয়, বরং সরকার, মালিকপক্ষ এবং শ্রমিক প্রতিনিধিদের মধ্যে সংলাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে। তবে এই সংলাপ সব জায়গায় সমান কার্যকর নয়।

ঝুঁকিপূর্ণ কাজ এবং নিরাপত্তার বাস্তবতা

বিশ্বে এখনো অসংখ্য পেশা রয়েছে, যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। নির্মাণশিল্প, খনি শিল্প, জাহাজভাঙা শিল্প এবং গার্মেন্টস ও ভারী উৎপাদন খাত এর মধ্যে অন্যতম।

উন্নত দেশগুলোতে কঠোর নিরাপত্তা মানদণ্ড, বিমা ব্যবস্থা এবং শ্রম আইন কার্যকর থাকলেও অনেক উন্নয়নশীল দেশে এই কাঠামো দুর্বল। কোথাও নিরাপত্তা সরঞ্জাম থাকলেও তা বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবহার করা হয় না, আবার কোথাও তদারকি ব্যবস্থা প্রায় অনুপস্থিত।

অর্থাৎ আইন অনেক জায়গায় বিদ্যমান, কিন্তু তার কার্যকর প্রয়োগ এখনো একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

ছোট কাজ, বড় দৃষ্টিভঙ্গি

সমাজে ‘ছোট কাজ’ বলে কিছু নেই। সমস্যা হলো, দৃষ্টিভঙ্গির সংকট। পরিচ্ছন্নতাকর্মী, ডেলিভারি কর্মী, কৃষিশ্রমিক কিংবা নির্মাণশ্রমিক, এই প্রতিটি পেশা আধুনিক সমাজের অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য শিক্ষাব্যবস্থায় শ্রমের মর্যাদা অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে, গণমাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষের বাস্তব জীবন তুলে ধরা হচ্ছে এবং ন্যায্য মজুরি ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চেষ্টা চলছে।

তবুও সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো মানসিক পরিবর্তন, যেখানে পেশা নয়, মানুষের অবদানকে মর্যাদার ভিত্তি হিসেবে দেখা হবে।

সুইডেনের প্রেক্ষাপট: ঐতিহ্য ও চেতনার সংযোগ

সুইডেনে পয়লা মে একটি প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ও রাজনৈতিক ঐতিহ্য। এখানে দিনটি শুধু শ্রমিক অধিকারের প্রতীক নয়, বরং গণতন্ত্র, সমতা এবং সামাজিক ন্যায়ের প্রকাশ।

বিভিন্ন শহরে শ্রমিক সংগঠন এবং রাজনৈতিক দল র‍্যালি ও সমাবেশের আয়োজন করে, যেখানে শ্রম, অধিকার এবং সামাজিক ন্যায়ের বিষয়গুলো গুরুত্ব পায়।

এর আগের দিন ৩০ এপ্রিল উদ্‌যাপিত হয় Walpurgis Night, যা সুইডিশ ভাষায় Valborg নামে পরিচিত। শীতের বিদায় এবং বসন্তের আগমনকে কেন্দ্র করে এই উৎসবে আগুন জ্বালানো, গান এবং সামাজিক মিলন একটি ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে।

এই ধারাবাহিকতায় প্রকৃতির ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তনের একটি প্রতীকী সম্পর্ক তৈরি হয়। শীতের অন্ধকার কাটিয়ে বসন্ত যেমন নতুন জীবনের সূচনা করে, তেমনি পহেলা মে শ্রমিকদের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নতুন সামাজিক সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়।

বাংলাদেশ: বাস্তবতা, সংকট এবং সম্ভাবনা

বাংলাদেশে ১ মে আনুষ্ঠানিকভাবে পালিত হলেও বাস্তব পরিস্থিতি এখনো জটিল। গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন শিল্পখাতে শ্রমিকেরা এখনো ন্যায্য মজুরি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং সামাজিক মর্যাদার জন্য সংগ্রাম করছেন।

আইন ও নীতিমালা থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে তার কার্যকর প্রয়োগ দুর্বল। শ্রমিকের কণ্ঠ অনেক সময় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় না। ফলে শ্রমিকজীবনের বাস্তবতা এবং নীতিগত কাঠামোর মধ্যে একটি ব্যবধান রয়ে গেছে।

কেন্দ্রীয় প্রস্তাবনা: বৈশ্বিক সামাজিক চুক্তি

বিশ্বের মোট জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশ শ্রমজীবী, অথচ তাদের জীবনের মান এখনো ন্যূনতম মানবিক মর্যাদার স্তরে পৌঁছায়নি। এটি কোনো স্বাভাবিক অসাম্য নয়, বরং একটি কাঠামোগত বৈষম্যের ফল।

এই বাস্তবতায় প্রয়োজন একটি বাধ্যতামূলক বৈশ্বিক সামাজিক চুক্তি, যা রাষ্ট্র, করপোরেট শক্তি এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে নতুন দায়বদ্ধতা নির্ধারণ করবে।

প্রথমত, জীবনধারণযোগ্য মজুরি নিশ্চিত করতে হবে, যা কেবল ন্যূনতম মজুরি নয়, বরং খাদ্য, বাসস্থান, স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষার মৌলিক চাহিদা পূরণে সক্ষম। এ ক্ষেত্রে International Labour Organization-এর মানদণ্ডকে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, কর্মক্ষেত্রে শূন্য সহনশীলতা নিরাপত্তা নীতি বাস্তবায়ন করতে হবে। Rana Plaza collapse দেখিয়েছে, আইনের অভাব নয়, বরং প্রয়োগের দুর্বলতাই সবচেয়ে বড় বিপর্যয়ের কারণ।

তৃতীয়ত, শ্রমিক প্রতিনিধিত্ব এবং মুনাফা বণ্টনে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে, যাতে শ্রমিক কেবল উৎপাদনের অংশ নয়, বরং অর্থনৈতিক কাঠামোর অংশীদার হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

এই নীতিগুলো বাস্তবায়নের জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কাঠামোর সঙ্গে শ্রমমানকে সরাসরি যুক্ত করতে হবে এবং বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে।

শেষকথা: আমরা কী ভাবছি, কী করা উচিত

১ মে আমাদের সামনে একটি মৌলিক প্রশ্ন তুলে ধরে। আমরা কি শ্রমিকের শ্রমকে কেবল উৎপাদনের উপাদান হিসেবে দেখি, নাকি মানবিক মর্যাদার অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দিই?

বাংলাদেশ এবং বিশ্ব উভয়ের জন্যই প্রয়োজন কার্যকর শ্রম আইন প্রয়োগ, নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা এবং শ্রমিককে অংশীদার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন তখনই অর্থবহ হবে, যখন তার ভিত্তি হবে ন্যায্যতা, নিরাপত্তা এবং মানবিক মর্যাদা।

১ মে তাই কেবল অতীতের স্মৃতি নয়, এটি একটি চলমান প্রতিশ্রুতি, যেখানে মানুষের কাজের মূল্য এবং জীবনের মর্যাদা নিশ্চিত করার দায়বদ্ধতা প্রতিটি সমাজের ওপর বর্তায়।

