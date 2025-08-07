জ্যাকসন হাইটসে অপর্ণাদের মিলনমেলা
যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের জ্যাকসন হাইটসে বসেছিল অপর্ণাদের মিলনমেলা। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম শহরের নন্দনকাননে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ অপর্ণাচরণ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের এই প্রাণময় আয়োজন বিদেশের মাটিতে দেশের আমেজ ও সৌরভ ছড়িয়ে দিয়েছে।
জ্যাকসন হাইটসের সাগর চায়নিজ রেস্টুরেন্টে ৩ আগস্ট অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে জমে উঠেছিল ক্যাবের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক অর্থনীতিতে অবদানের জন্য ‘লিডারশিপ ইন ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং’ ক্যাটাগরিতে ‘টপ-ফিফটি’ ওমেন গ্লোবাল অ্যাওয়ার্ডস ২০২৩ পাওয়া একমাত্র বাংলাদেশি নারী ও অপর্ণাচরণের প্রাক্তন শিক্ষার্থী পারভীন মাহমুদকে ঘিরে।
জীবন ও জীবিকার টানে দেশের সীমানা পেরিয়ে বিদেশে অবস্থানরত অপর্ণা তাঁর প্রিয় সতীর্থদের জন্য এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এতে অংশগ্রহণকারী সবাই যেন কয়েক ঘণ্টার জন্য ফিরে গিয়েছিলেন কৈশোরের স্কুলবেলার দিনগুলোতে। ভুলে গিয়েছিলেন ভৌগোলিক দূরত্বের কথা। কথায়, আড্ডায়, গানে, স্মৃতিচারণায় জ্যাকসন হাইটস পরিণত হয়েছিল নন্দনকাননে। প্রবাসী প্রাক্তনীদের এই আয়োজন সবাইকে স্মৃতিকাতর করে দেয়।
বিদেশে এসে নিজের সতীর্থদের এমন আন্তরিক আয়োজন দেখে পারভীন মাহমুদ বলেন, যাঁরা অপর্ণাচরণ বিদ্যালয়ে পড়েছেন, তাঁরা জানেন, বিদ্যালয়ের জীবন কতটা বৈচিত্র্যময়। স্কুলজীবনে দেখা প্রিয় মুখগুলোকে সময়ের দূরত্ব সত্ত্বেও মন থেকে মুছে ফেলা যায় না। তিনি অপর্ণাচরণের ১০০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান সফল করতে সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নাসরিন বিল্লাহ, জ্যোৎস্না কায়সার, সুমি খান, মেহেরুন নাহার, সাহেদা মিলি চৌধুরী, পম্পি, সানজানা লুৎফি, দেবযানী দাশগুপ্ত, মুকুল রুমা, মৌসুমী দাশ, সোমা চৌধুরী, রুমা দেব, রহিমা বেগম, মাকসুদা খানম, সেলিনা মোমেন, ফারিয়া জামান ও জান্নাতুল মুরশিদা প্রমুখ।
