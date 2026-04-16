মোহামেডান থেকে কানাডার ফুটবল মাঠ: গোলকিপিং কোচ মোহাম্মদ হাকিমের গল্প
দেশের ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী ক্লাব মোহামেডান স্পোর্টিং। সেই সাদা-কালো শিবিরের গোলপোস্ট সামলানো এক সাবেক প্রহরী এখন বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের নাম উজ্জ্বল করছেন। তিনি মোহাম্মদ রেজাউল হাকিম। বাংলাদেশের ঘরোয়া ফুটবল থেকে উঠে আসা এই ফুটবলার আজ বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা দেশ কানাডার সকার অঙ্গনে এক অতিপরিচিত নাম। বর্তমানে তিনি টরন্টোর অন্যতম শীর্ষ ফুটবল ক্লাব রিচমন্ড হিল সকার ক্লাবের (আরএইচএসসি) গোলকিপিং ম্যানেজার ও টেকনিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
মতিঝিলের মোহামেডান থেকে কানাডায়
মোহাম্মদ হাকিমের ফুটবল–যাত্রা শুরু হয়েছিল বাংলাদেশের মাটি থেকেই। পেশাদার ফুটবলার হিসেবে খেলেছেন মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের মতো বড় দলে। কিন্তু খেলার মাঠ ছাড়ার পর তাঁর আসল লড়াই শুরু হয় ডাগআউটে, কোচ হিসেবে। দীর্ঘ ১৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি সৌদি আরব, যুক্তরাষ্ট্র এবং বর্তমানে কানাডায় অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে গোলকিপারদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছেন।
জেদ্দা স্পোর্টস ক্লাব এবং এমনকি বিশ্বখ্যাত ক্লাব প্যারিস সেন্ট জার্মেইর জেদ্দা একাডেমিতেও তিনি হেড গোলকিপার কোচ হিসেবে কাজ করেছেন। তাঁর এই দক্ষতা আজ তাঁকে উত্তর আমেরিকার ফুটবল কোচিংয়ের এক উচ্চ শিখরে নিয়ে গেছে।
কানাডার সকার উন্নয়নে এক ‘বাংলাদেশি’ কারিগর
২০১৯ সাল থেকে রিচমন্ড হিল সকার ক্লাবে তিনি একটি আধুনিক গোলকিপিং বিভাগ গড়ে তুলেছেন। তাঁর প্রশিক্ষণ দর্শনের মূলে রয়েছে ‘১১তম খেলোয়াড়’ (The 11th Player) ধারণা। যেখানে একজন গোলকিপার শুধু গোল ঠেকাবেন না, বরং আধুনিক ফুটবলে হাত ও পায়ের সমন্বিত ডিস্ট্রিবিউশনের মাধ্যমে আক্রমণ তৈরিতেও ভূমিকা রাখবেন।
কানাডায় তিনি একজন ‘অন্টারিও সার্টিফাইড টিচার (ওসিটি)’ হিসেবে স্বীকৃত, যা তাঁর পেশাদারত্বের এক অনন্য পালক। তাঁর অধীনে প্রশিক্ষণ নিয়ে অনেক তরুণ গোলকিপার এখন কানাডার কলেজিয়েট ও পেশাদার লিগে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন।
সাফল্যের পেছনে আছে শিক্ষাগত যোগ্যতা
মোহাম্মদ হাকিমের আছে দীর্ঘ পড়াশোনা হাতে–কলমে শেখা গোলকিপিং লাইসেন্স। তিনি অর্জন করেছেন:
কানাডিয়ান এবং ইউএসএসএফ ন্যাশনাল গোলকিপিং লাইসেন্স।
এনএসসিএএ অ্যাডভান্সড ন্যাশনাল গোলকিপিং ডিপ্লোমা।
টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন এবং বাংলাদেশে থাকাকালে তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।
তিনি বর্তমানে ভিডিও অ্যানালিসিস এবং আধুনিক ট্যাকটিক্যাল ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে গোলকিপারদের পজিশনিং ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধিতে কাজ করছেন।
প্রবাসে এক সফল বাংলাদেশি
মোহাম্মদ হাকিম আজ কেবল একজন কোচ নন, বরং প্রবাসে থাকা হাজারো বাঙালির জন্য এক অনুপ্রেরণার নাম। মধ্যপ্রাচ্য থেকে উত্তর আমেরিকা—সব জায়গায় তিনি প্রমাণ করেছেন যে কঠোর পরিশ্রম আর সঠিক লক্ষ্য থাকলে বাংলাদেশের ফুটবলাররাও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নেতৃত্ব দিতে পারেন।
টরন্টোর সকার কমিউনিটিতে তাঁর হাত ধরে তৈরি হওয়া ‘গোলকিপার ইউনিয়ন’ আজ এক শক্তিশালী ভ্রাতৃত্বের প্রতীক। রিচমন্ড হিল সকার ক্লাবের গোলকিপিং ডেভেলপমেন্ট পাথওয়ের প্রতিটি স্তরে—শিশুদের আনন্দময় ফুটবল থেকে শুরু করে উচ্চপর্যায়ের প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ—প্রতিটি ধাপেই মিশে আছে এই বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কোচের মেধা ও শ্রম।
দেশের মাটি ছাড়িয়ে বিদেশের প্রতিকূল পরিবেশে মোহাম্মদ হাকিমের এই সাফল্য বাংলাদেশের ফুটবলের জন্য এক নীরব গর্বের কাহিনি হয়ে থাকবে।