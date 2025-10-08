পর্তুগালে প্রবাসীরা বসবাস অনুমোদন নিয়ে বিপাকে
পর্তুগালের অভিবাসন অধিদপ্তর আইমা দেশটিতে বসবাসকারী অভিবাসীদের বসবাস অনুমোদন বা রেসিডেন্ট নবায়নের প্রমাণপত্র এবং আয়ের হিসাব–সংবলিত কঠিন শর্ত আরোপ করেছে। ফলে অন্যান্য দেশের অভিবাসীদের সঙ্গে প্রবাসী বাংলাদেশিরা এক জটিল পরিস্থিতিতে পড়েছেন।
পর্তুগালে বসবাসকারী অভিবাসীরা দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের রেসিডেন্ট কার্ড নবায়ন করতে পারছেন না। তবে গত জুন মাসে দেশটির অভিবাসন অধিদপ্তর রেসিডেন্ট কার্ড নবায়নের জন্য সুযোগ করে দিলেও এখনো অভিবাসীদের কাছ থেকে বসবাসের প্রমাণপত্র হিসেবে বাড়ির মূল মালিকের কাছ থেকে ঘোষণাপত্র আহ্বান করছে।
শুধু তা–ই নয়, আয়ের বিস্তারিত প্রমাণ দাখিল করতে বলা হচ্ছে; অর্থাৎ অভিবাসীরা যে কাজ করেন; তার প্রমাণ হিসেবে আয়ের ঘোষণাপত্র, এমনকি পরিবারের সদস্যসংখ্যা বেশি হলে, সদস্যসংখ্যা অনুযায়ী আয়ের হিসেবে উপস্থাপন করার জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে।
প্রবাসী বাংলাদেশি কামরুজ্জামান জানান, আজ প্রায় ৬ বছর ধরে পর্তুগালে রয়েছি। সব সময়ই স্থানীয় মিনিসিপিলিটি থেকে ঠিকানার প্রমাণপত্র দিয়ে প্রথম রেসিডেন্ট কার্ড পেয়েছি এবং নবায়নও করেছি; কিন্তু বর্তমানে যে নিয়ম বলছে, সে অনুযায়ী বাসার মালিক প্রত্যয়নপত্র দিচ্ছেন না, একদিকে নতুন কঠোর অভিবাসন আইনের হাতছানি, অপর দিকে অনেক কষ্টের পর প্রাপ্ত সোনার হরিণ (পর্তুগালের রেসিডেন্ট কার্ড) নিয়ে এক অনিশ্চিতার মধ্যে পড়েছি।
উল্লেখ্য, গত ৩০ সেপ্টেম্বর পারিবারিক পুনর্মিলনের শর্ত কঠিন করাসহ আরও বিভিন্ন বিষয়ে কঠোর শর্তারোপ করে নতুন অভিবাসন আইন গত ৩০ সেপ্টেম্বর দেশটির জাতীয় সংসদে অনুমোদিত হয়েছে। তবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পরই এটি কার্যকর করা হবে।
এমন পরিস্থিতিতে অভিবাসন অধিদপ্তর তাদের নিজস্ব ক্ষমতায় বেশ কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করে যা অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের মতো প্রবাসী বাংলাদেশিদের জীবনেও ব্যাপক প্রভাব ফেলছে। ফলে মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে যাওয়া বসবাসের অনুমতিপত্র নবায়ন নিয়ে দেশটিতে বসবাসকারী অন্যান্য অভিবাসীর মতো প্রবাসী বাংলাদেশিরাও এক অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে রয়েছেন।