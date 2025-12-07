বেইজিংয়ের সেই দিনগুলো: পর্ব-৪

বেইজিংয়ের সেই দিনগুলো: পর্ব-৪
চীন সরকারের বৃত্তিতে বেইজিং সফর। ভাষা শেখার পর বেইজিং ইউনিভার্সিটি অব পোস্টস অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশনস থেকে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক ডিগ্রি সম্পন্ন করেন লেখক। সাত পর্বের চতুর্থ পর্ব আজ
বেইজিংয়ে আমাদের প্রথম দিনটি শুরু হয় বেশ উত্তেজনার সঙ্গে। তখন শুধুই ভোরের আলো ফুটেছে, কানে এলো অচেনা কিন্তু শ্রুতি মধুর এক মিউজিক। প্রথম দিন বুঝতে পারিনি, তবে পরে বুঝেছি যে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্পটে লাগানো আছে মাইক, যেখানে বাজছে এই দিন শুরু করার মিউজিক। এই মিউজিকের তালে তালে চীনারা ‘থাই ছি’ বা ‘শ্যাডো বক্সিং’ নামক এক ধরনের হাল্কা ব্যায়াম করা দিয়ে তাদের দিন শুরু করে। চীনের সর্বত্রই এই রেওয়াজ। তারপর ঠিক সাতটায় সেই একই মাইকে শুরু হলো চীনা ভাষায় খবর পাঠ। দুর্বোধ্য চীনা ভাষার জন্য এই খবর পাঠ আমাদের জন্য বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়ায়। পরে জেনেছি যে এটাই কমিউনিস্ট চীনের রেওয়াজ। সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কলকারখানা এবং যে কোন ধরনের ক্যাম্পাস ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে রয়েছে এই মাইকিংয়ের ব্যবস্থা। যাকে চায়নিজে বলা হয় ‘কোয়ান পো’ যার অর্থ হচ্ছে ‘অ্যানাউন্সমেন্ট’। সকাল সাতটায় রেডিওতে প্রচারিত খবরকে সারাসরি রিপ্লে করা হয়। সেই সময় ক্যাম্পাসের ছাত্রদের দেখা যায় যে তারা ডাইনিং হল অভিমুখে রওয়ানা হয়েছে ব্রেকফাস্ট সারতে। একাডেমিক ক্লাস শুরু হয় সকাল আটটায়। বেইজিংয়ের প্রতিটি ইনস্টিটিউট কিংবা ইউনিভার্সিটিতে মোটামুটি একই রকম নিয়ম চালু। এ কথা বলে রাখা ভালো যে আমরা যে সময়টায় চীনে ছিলাম, তখন চীনের উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় ছাত্রদের বাধ্যতামূলকভাবে ডর্মে থাকতে হতো। এখনো সেই নিয়ম চালু আছে কি না, সেটা আমার ঠিক জানা নেই।
সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠেই আমরা যে যার মতো তৈরি হয়ে নিই। আমাদের রেসপনসিবল টিচার যাকে চায়নিজে ‘ফুজা লাওশ্রি’ বলে, উনি আজ আমাদের ব্রিফ করবেন। কিন্তু সবার আগে আমাদের সকালের নাশতা সারতে হবে। হোস্টেল থেকে সামান্য দূরে আমাদের অর্থাৎ ফরেন স্টুডেন্টদের ডাইনিং হল। চীনা ছাত্রদের জন্য আলাদা ডাইনিং হল রয়েছে, যেখানে বিদেশিরা যেতে পারে না। আমাদের কারোর কাছেই যেহেতু চায়নিজ কারেন্সি নেই, তাই আগের রাতেই আমাদের সিনিয়র স্টুডেন্ট হান্নান ভাই আমাদের সবাইকে ধার হিসেবে ডাইনিং হলের কিছু কুপন দিয়েছেন। আমাদের আরও বলা হয়েছে যে দোতলা এই ডাইনিং হলের দোতলাতে রয়েছে হালাল খাবার। দোতলার খাবার তৈরি হয় চায়নিজ মুসলিম শেফদের দ্বারা। আমরা সবাই দল বেঁধে ডাইনিং হলে গিয়ে উপস্থিত হলাম। নিচতলাতে ঢোকার মুখেই রয়েছে ঠান্ডা পানির একটি বিশাল আধার যেখানে সবাই লাইন ধরে নিজ নিজ ফ্লাস্ক ভরে নিচ্ছে। সেটা পার হলে একপাশে রয়েছে দোতলা যাওয়ার সিঁড়ি। সোজা চলে গেলে নিচতলার ডাইনিং হল। হালাল খাবারের জন্য দোতলাতে যেতে হলেও, ভাত কিংবা ব্রেড–জাতীয় খাবার কিন্তু নিচতলা থেকেই কিনতে হয়। প্রথম দিন আমরা সবাই আমাদের পরিচিত খাবার সেদ্ধ ডিম এবং জেলি মাখানো ব্রেড দিয়েই ব্রেকফাস্ট সেরে ফেললাম। আমরা যে ‘ইংলিশ টি’ খেয়ে অভ্যস্থ, সেটা কিন্তু এখানে পাওয়া যায় না। চীনারা হরেক রকম চা পান করে তার মধ্যে ‘গ্রিন টি’-ই বেশি জনপ্রিয়। গ্রিন টি-কে তাদের ভাষায় বলা হয় ‘ল্যু ছা’, ‘ল্যু’ মানে সবুজ আর ‘ছা’ মানে চা। আমাদের বাংলা ব্যাকরণ বইতে কিন্তু ‘চা’-কে বিদেশি শব্দ হিসেবে উল্লেখ আছে। ‘চা’ যে চীনা ভাষা থেকে আগত শব্দ তার তাত্ত্বিক জ্ঞান আগেই ছিল, বেইজিং আসার পরদিনই তার ব্যবহারিক জ্ঞানটাও অর্জন করে ফেললাম। চীনাদের সেই ‘গ্রিন টি’-রও অনেক রকম ভ্যারাইটি, যা হোক আমরা যে চা খেতে অভ্যস্থ সেটাকে তারা ‘রেড টি’ বলে। তবে চা-তে যে দুধ দেওয়া যায় এই বিষয়টি যেন চীনাদের কাছে অজানা। চীনের কোথাও দুধ-চা খাওয়া হয় না। তাই ‘রেড টি’ বা ‘হোং ছা’-এর রং একেবারেই ‘হোং’। ‘হোং’ মানে যে লাল, সেটা নিশ্চয়ই বেশ বুঝতে পারছেন। আমি যে সময়ের কথা লিখছি সেই সময় বেইজিংয়ে কিন্তু কফি খাওয়ার চল তেমন ছিল না। শুধু বিভিন্ন হোটেলের রেস্টুরেন্টে কিংবা কিছু কফি শপেই কফির দেখা পাওয়া যেত। আমরা আমাদের ব্রেকফাস্টের সঙ্গে গ্লাসে করে ‘হোং ছা’ খেলাম। খেতে মন্দ না। ধীরে ধীরে এই চা-তেই আমরা এতই অভ্যস্থ হয়ে উঠেছিলাম যে লাঞ্চ এবং ডিনারের সঙ্গেও এই চা না হলে খাবার যেন সম্পূর্ণ হতো না।
‘ধূসর মস্কো’-এর লেখিকা সেরিনা জাহান প্যাট্রিস লুমুম্বা গণমৈত্রী ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসের বার্চগাছগুলোর কথা কখনোই ভুলতে পারেননি। তাই তো তিনি বইটির উৎসর্গপত্রে ক্যাম্পাসের সেই বার্চগাছের উল্লেখ করেছেন। ঠিক তেমনি আমিও ভুলতে পারিনি বেইজিং ল্যাংগুয়েজ ইনস্টিটিউটের সেই পপলার আর উইলোগাছের সারি। আজ এত বছর পরও সেই গাছগুলো আর তাদের ছায়ায় বসে আড্ডা দেওয়ার স্মৃতি আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।
ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা হোস্টেলের সামনে এসে দাঁড়ালাম তখন দেখি ‘ফুজা লাওশ্রি’ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি আমাদের একাডেমিক বিল্ডিংয়ের একটি খালি রুমে নিয়ে বসালেন। হ্যাংলা পাতলা গড়ন কিন্তু বেশ লম্বা এবং বয়সে একদম তরুণ লোকটি বিশুদ্ধ ইংরেজিতে প্রথমে আমাদের তার নিজের পরিচয় দিলেন। তার নাম হচ্ছে ‘ঠ্রাং ছুন’। তিনি নামের অর্থও আমাদের কাছে ভেঙে বললেন। ‘ঠ্রাং’ মানে লম্বা আর ‘ছুন’ হচ্ছে বসন্ত। চীনের বসন্তকাল যেহেতু খুব স্বল্পস্থায়ী তাই তার বাবা মা দীর্ঘকালীন বসন্তের কামনা করে তার নাম রেখেছেন ‘লং স্প্রিং’। আমার কাছে তার এই নামকরণের ব্যাখ্যাটা চমৎকার লেগেছিল। তার নিজের নামকরণের পটভূমি শেষ করার পর এলো আমাদের পালা। আমাদের আমাদের নামের সঙ্গে মিল রেখে একটি করে নতুন চীনা নাম দেওয়া হলো। কারণ, চীনা ভাষায় যেহেতু কোনো অক্ষর নেই তাই আমাদের নাম তাদের ভাষায় উচ্চারণ করা যায় না। তাই আমাদের নামের কাছাকাছি উচ্চারণের চায়নিজ ক্যারেক্টার দিয়ে আমাদের নতুন করে নামকরণ করা হলো। সেই হিসেবে আমার নাম ‘সাব্বির’ হয়ে দাঁড়াল ‘সা পি আর’, তিনটি ক্যারেক্টার দিয়ে লিখতে হয়। কোন কাজে যদি কেউ আমার নাম লিখতে চাইত তখন তাদের আমি অনেকটা বানান করার মতো করে বলতাম, ‘সা হা রা শা মো’ (সাহারা মরুভূমি)-এর ‘সা’, ‘পি চিয়াও’ (তুলনা করা)-এর ‘পি’ এবং ‘নি’ (তুমি) লিখতে যে ক্যারেক্টার ব্যবহৃত হয় সেটার ডান দিকের অর্ধেক। তাতেই চীনারা আমার নাম নির্ভুলভাবে লিখে ফেলতে পারত। আমি আমার চীনের জীবনে এই নামেই পরিচিত ছিলাম।
ঠ্রাং ছুন চীনের সমাজে বিদেশি হিসেবে আমাদের অবস্থান সম্পর্কে বলতে গিয়ে বললেন যে চীনের মানুষ একই সঙ্গে ফ্রেন্ডলি এবং হেল্পফুল। তবে যেহেতু তারা সহজে বিদেশিদের দেখা পায় না, তাই বিদেশিদের প্রতি তাদের বাড়তি কৌতূহল থাকাটাই স্বাভাবিক। তিনি আমাদের একটা বিষয়ে নিশ্চিত করলেন যে চীনে ‘রেসিজম’-এর কোন স্থান নেই; কারণ, চীনারাও হচ্ছে ‘কালারড পিপল’। বয়স কম ছিল, তাই এই ব্রিফিংয়ে কেন তিনি রেসিজম প্রসঙ্গ উঠালেন, সেটা নিয়ে তখন মাথা ঘামাইনি। পরে যখন এটা নিয়ে চিন্তা করেছি তখন বুঝতে পেরেছি যে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে বিদেশিদের এখানে ডিসক্রিমিনেট করা হবে না। সেই অর্থে তিনি সঠিক ছিলেন; কারণ, ডিসক্রিমিনেটেড হওয়া তো দূরের কথা বরং চায়নাতে বিদেশি হিসেবে সব জায়গাতেই বিশেষ খাতির পেয়েছি। তবে পরবর্তী সময়ে চীনের সংখ্যালঘুদের সঙ্গে মিশে জানতে পেরেছি সরকার কীভাবে তাদের সঙ্গে বৈরী আচরণ করে। বর্তমানে চীনের লৌহ যবনিকার ফাঁক গলে পুরো বিশ্ব এখন জানে চীনা সরকার সংখ্যালঘু উইঘুরদের সঙ্গে কী আচরণ করছে। চীনের আইন কানুন নিয়েও তিনি আমাদের কিছুটা জ্ঞান দিলেন এবং একই সঙ্গে উল্লেখ করলেন যে চীনের আইন কানুন আমাদের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। ঠ্রান ছুনকে আমার বেশ স্মার্ট বলে মনে হলো। পরে জানতে পেরেছিলাম বেশ কয়েক বছর পর তিনি নাকি এক গ্রিক ছাত্রীকে বিয়ে করে গ্রিসে পাড়ি দিয়েছিলেন। সেই সময় চায়নিজরা অবশ্য বিদেশে যাওয়ার জন্য মুখিয়ে থাকত।
ব্রিফিং শেষে ঠ্রাং ছুন আমাদের পাঠালেন আরেকটি অফিসে যেখানে এক অফিসার আমাদের সবাইকে আমাদের চলতি মাসের স্কলারশিপের টাকা বুঝিয়ে দিলেন। চীনের মুদ্রায় ৯০ টাকা। সেই সঙ্গে শীতের কাপড় কেনার জন্য এককালীন ৮০ টাকা। চীনের মুদ্রার নাম হচ্ছে ‘রেন মিন পি’ বা সংক্ষেপে ‘আরএমবি’ যার অর্থ হচ্ছে জনগণের (রেনমিন) কারেন্সি (পি)। চীনের মুদ্রা আবার ‘ইউয়ান’ নামেও পরিচিত। দশ ‘ফেন’-এ এক ‘চিয়াও’ বা ‘মাও’, আর দশ ‘মাও’-তে এক ‘ইউয়ান’। ‘ইউয়ান’-কে আবার কথ্য ভাষায় ‘খোয়ায়’-ও বলা হয়ে থাকে। সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপার ছিল চীনে দুই ধরনের কারেন্সি প্রচলিত ছিল, একটা হচ্ছে ‘রেন মিন পি’ যেটার কথা এইমাত্র উল্লেখ করলাম। অপরটি হচ্ছে ‘ওয়াই হুই চুয়েন’ বা ‘ফরেন এক্সচেঞ্জ সার্টিফিকেট’। ডিপ্লোমেটসহ অন্যান্য বিদেশীরা, যেমন ট্যুরিস্ট কিংবা যারা চীনে বিভিন্ন কোম্পানিতে কাজ করে, তাদের জন্য এই কারেন্সি প্রযোজ্য ছিল। ব্যতিক্রম ছিলাম শুধু আমরা যারা চায়নিজ সরকারের বৃত্তিপ্রাপ্ত বিদেশি ছাত্র। ‘ওয়াই হুই চুয়েন’ হচ্ছে ডলার, পাউন্ড কিংবা যে কোনো বিদেশি কারেন্সি যা কি না ‘ব্যাংক অব চায়না’-তে বিনিময়যোগ্য সেটার বিনিময়ে পাওয়া চীনের মুদ্রা। মুদ্রামানে ‘রেন মিন পি’ এবং ‘ওয়াই হুই চুয়েন’ এক হলেও চায়নিজদের কাছে ‘ওয়াই হুই চুয়েন’-এর কদর ছিল বেশি। চায়নিজ কারেন্সি হাতে পেয়ে আমাদের এই সব জটিল নাম আর হিসাবের সঙ্গে পরিচিত হতে হলো।
চীন তখন ছিল সস্তাগণ্ডার দেশ। তখনকার সময় তিন ‘ফেন’ (আমাদের হিসেবে তিন পয়সা) দিয়ে পাওয়া যেত এক বাক্স দিয়াশলাই। দুই অথবা তিন ‘মাও’ দিয়ে পাওয়া যেত চীনের নিজস্ব ব্র্যান্ডের কার্বনেটেড সফট ড্রিংকস। চীনের একজন প্রথম শ্রেণির সরকারি কর্মচারী সেই সময় নব্বই ইউয়ান বেতন পেতেন কি না সন্দেহ, অথচ আমাদের শুধু খাওয়াদাওয়া এবং হাতখরচের জন্য এই পরিমাণ টাকা দেওয়া হত। তবে চীনের সরকারি কর্মচারীরা অবশ্য বেতন-ভাতার বাইরেও অনেক ধরনের সুবিধাদি পেতেন। যেমন চাল, ডাল, সবজি কিংবা ডিম-দুধ কেনার জন্য পেতেন একধরনের কুপন যাকে চায়নিজে ‘লিয়াং পিয়াও’ বলা হতো। সেই কুপনের বিনিময়ে তারা সরকারি দোকান থেকে নামমাত্র মূল্যে সেই আইটেমগুলো কিনতে পারতেন। সরকার থেকে তাদের বাসস্থান দেওয়া হতো। আমাদেরও কিন্তু সুযোগ–সুবিধার কমতি ছিল না। যেমন আমাদের জন্য হোস্টেল কিংবা টিউশন ফি ছিল ফ্রি। এ ছাড়া আমাদের জন্য চিকিৎসাও ছিল ফ্রি। এই ফ্রি চিকিৎসার আওতায় ছিল ডাক্তারের কনসালটেশন, মেডিকেশন, হসপিটালাইজেসন এবং যে কোন ধরনের মেডিক্যাল কিংবা সার্জারিক্যাল প্রসিডিওর। তারপর বিনা পয়সায় বছরে একবার ‘ল্যু সিং’ বা ‘সাইট সিইং’-এর সুযোগ। উন্নতমানের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা সমেত সপ্তাহ খানেকের বাৎসরিক এই ট্যুরের মাধ্যমে চীনের বিভিন্ন প্রভিন্সের দর্শনীয় স্থান দেখার সুযোগ হয়েছে আমাদের। এত কিছু এক সঙ্গে পেয়ে আমরা সবাই বেশ উত্তেজিত। কিন্তু চিন্তা একটাই কীভাবে চীনা ভাষাকে আয়ত্তে আনা যায়। আমাদেরকে জানানো হলো যে আমাদের চীনা ভাষা শিক্ষার ক্লাস খুব শিগগির শুরু হবে।
১২টায় লাঞ্চ করার জন্য আমরা সবাই একত্রে ডাইনিং হলে এলাম। চীনারা ঠিক বেলা ১২টায় লাঞ্চ করতে অভ্যস্থ। এবার আমরা ‘ইউয়ান’ ভাঙ্গিয়ে এক সঙ্গে বেশ কিছু ডাইনিং কুপন কিনে নিলাম যাতে প্রতি বেলাতেই যেন কুপন কেনার জন্য লাইনে দাঁড়াতে না হয়। ভাতের জন্য আমাদের নিচের তলাতে লাইন দিতে হলো। বেশ লম্বা লাইন। ভাতের চেহারা দেখে তো আমাদের আক্কেল গুড়ুম। একটা বড় ট্রেতে সাদা ভাত রয়েছে, সেখান থেকে কেকের মতো কেটে কেটে ভাত দেওয়া হচ্ছে। জীবনে এই প্রথম স্টিকি রাইসের চেহারা দেখলাম। হাফ পাউন্ড কেকের সাইজের একটা ভাতের পিস নিচ্ছে দুই ‘মাও’ যা কি না একজনের এক বেলার জন্য যথেষ্ট। ভাতের বাইরে ব্রেড জাতীয় কিছু অপশনও রয়েছে, একটি হচ্ছে ‘মান থ’, আর অন্যটি যেটা কিনা কিছুটা ফুলের আকৃতির মতন সেটা হচ্ছে ‘হুয়া চুয়েন’। স্টাপল ফুড হিসেবে বেইজিং-এর মানুষ ভাতের চেয়ে রুটি জাতীয় খাবার বেশি পছন্দ করে। প্লেটে করে ভাত নিয়ে আমরা হালাল খাবারের সেকশন দোতলাতে গেলাম। মাছ, মাংস এবং সব্জির অনেক ধরনের তরকারি রয়েছে কিন্তু কোনোটাই আমাদের পরিচিত নয়। তাই চোখের আন্দাজে লাল রঙের ঝোলসহ মাংসের এক বাটি তরকারি নিলাম, যার দাম নিল এক ইউয়ান আর দুই মাও। আমরা সবাই যার যার মতো তরকারি নিয়ে একটি বড় আকারের গোলাকার টেবিলে এসে বসলাম। খেতে গিয়ে দেখি মিস্টি স্বাদের সেই লাল ঝোলওয়ালা মাংসের তরকারি আমাদের বাংলাদেশি রুচির সঙ্গে বড়ই বেমানান। ক্যাবেজ বা পাতাকপি দিয়ে যে মাংস রান্না করা যায়, সেটাও সেদিন প্রথম আবিষ্কার করলাম। অন্যদেরও দেখি একই অবস্থা। কোন খাবারই আমাদের কাছে রুচিকর মনে হচ্ছে না। সিনিয়াররা অবশ্য আমাদের এ ব্যাপারে আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন নিজেদের রান্না করে খাওয়া শিখতে হবে। স্টিকি রাইস খেতে খারাপ লাগেনি অবশ্য। আর দুটি কিউব সুগার সহ গরম 'হোং ছা' (লাল চা) খেলে শরীর বেশ চাঙা হয়ে উঠে।
লাঞ্চের পরপরই রেসপনসিবল টিচার ‘ঠ্রাং ছুন’ আমাদের নিয়ে গেলেন পাসপোর্ট সাইজের ছবি তুলতে। ছবি তোলার স্টুডিওটি ছিল ক্যাম্পাসের বাইরে ‘ঊ তাও খৌ’-তে। দল বেঁধে হেঁটে গেলাম, পৌঁছাতে ১০ মিনিট লাগল। সেখানে ছোটখাটো একটা মার্কেটের মতো আছে, সেই মার্কেটের ভেতর ছিল স্টুডিওটি। একে একে ছবি তুলে নিজেদের পকেট থেকে পয়সা মিটিয়ে দিলাম। ভাঙতি পয়সার হিসাব চট করে ধরতে পারছিলাম না বলে আমাদের একটু সময় লাগছিল বিল দেওয়ার বেলায়। এই ছবি দিয়েই আমাদের স্টুডেন্ট কার্ডসহ বিভিন্ন রকম কার্ড তৈরি করা হলো। এ কার্ডের ভেতর একটি হচ্ছে ‘ইয়ো তাই ট্রাং’ যার রং সাদা হওয়াতে আমরা সহজভাবে এটাকে ‘হোয়াইট কার্ড’ বলতাম। কিছু কিছু শপিংমলে কিংবা ট্রেনের টিকিট কিনতে বিদেশিদের ব্যবহার করতে হয় ‘ফরেন এক্সচেঞ্জ সার্টিফিকেট’। এই হোয়াইট কার্ডের সাহায্যে আমরা ‘রেন মিন পি’ দিয়েই সেই সব শপিংমলে কিংবা ট্রেনের টিকিট কিনতে পারতাম। এই কার্ডের আরও কিছু সুবিধা ছিল যেটা ভাবতে এখন কিছুটা অবাকই হতে হয়। যেমন এই কার্ডের বদৌলতে আমরা হংকং কিংবা ম্যাকাউ থেকে ডিউটি ফ্রি সুবিধায় সব ধরনের হোম অ্যাপ্লায়েন্স অর্থাৎ টিভি, ফ্রিজ, ডিশ-ওয়াসার থেকে শুরু করে এমন কি মোটর বাইক পর্যন্ত কিনে আনার জন্য এনটাইটেলড ছিলাম, যা কি না পরবর্তী সময়ে একধরনের বাণিজ্যের দ্বার খুলে দেয়। যথা সময়ে এই সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করা হবে। ‘হোয়াইট কার্ড’ ছাড়াও আরো একটি কার্ডের জন্য এই পাসপোর্ট সাইজের ছবিটি ব্যবহার করা হয়েছিল, সেটি ছিল ‘রেসিডেন্সি পারমিট’ বা ‘চুই লিউ ট্রাং’। এই কার্ডের জন্য আমাদের শশরীরে বেইজিং পুলিশের হেড কোয়ার্টারে যেতে হয়েছিল। এই পাসপোর্ট সাইজের ছবির এক কপি আবার বেইজিং ল্যাংগুয়েজ ইনস্টিটিউটয়ের গ্র্যাজুয়েশন সার্টিফিকেটেও ব্যবহার করা হয়েছে। বিভিন্ন সরকারি কাজে ব্যবহৃত সেই ছবিটির এক কপি আমার অ্যালবামে এখনো স্যুভেনির হিসেবে সংরক্ষিত আছে। ছবি তুলে আবার ক্যাম্পাসে ফিরতে ফিরতে দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকেল। এবার আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো ক্যাম্পাসের ভেতর অবস্থিত ‘ব্যাংক অব চায়না’-এর একটি ব্রাঞ্চে। আমরা সবাই সেখানে নিজ নিজ নামে একাউন্ট খুলে সঙ্গে থাকা ইউএস ডলার সেখানে জমা রাখলাম। সেই সঙ্গে শেষ হলো আমাদের প্রথম দিনের কার্যক্রম। ডিনারের তখনো বেশ কিছু সময় বাকি। ফলে দিনের আলোয় ক্যাম্পাসটা একটু ঘুরে দেখার ফুসরৎ পাওয়া গেল।
আমরা আবিষ্কার করলাম, ফরেন স্টুডেন্ট হোস্টেলের খুব কাছেই খেলাধুলার বিশাল আয়োজন। পাশাপাশি লাগোয়া চারটি বাস্কেটবল আর দুটি টেনিস কোর্ট। বাস্কেটবল আর টেনিস কোর্টের বিশাল চত্বরকে ঘিরে রয়েছে বড় বড় হোয়াইট পপলার আর উইপিং উইলোগাছ আর সেই গাছগুলোর ছায়ায় হেলান দিয়ে বসার জন্য সারি সারি সবুজ রঙের লম্বা বেঞ্চ। বাস্কেটবল কোর্টের পেছনে অর্থাৎ উইলোগাছের সারির ঠিক পেছনে রয়েছে ভলিবল খেলার কোর্ট। তারই একপাশে রয়েছে ফুটবল খেলার মাঠ, সুইমিংপুল আর বিভিন্ন ধরনের ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড জাতীয় স্পোর্টসের ফ্যাসিলিটি। সেই সঙ্গে রয়েছে দর্শকদের বসার জন্য একটা গ্যালারি। অর্থাৎ যেকোনো ধরনের খেলাধুলাই আমরা করতে চাই না কেন তার ব্যবস্থা রয়েছে এই ক্যাম্পাসের ভেতর। আমরা অবশ্য চাঁদা দিয়ে একটা ভলিবল কিনে ভলিবল খেলা শুরু করি বিকেলে। আমাদের সঙ্গে খেলায় ভিড়ে যেত বেশ কিছু নেপালি ছেলে যাদের সঙ্গে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল ব্যাংকক বিমানবন্দরে থাই এয়ারওয়েজে বোর্ডিংয়ের সময়। লম্বা কিন্তু হ্যাংলাপাতলা গড়নের এক আইরিশ ছেলেও ভলিবল খেলায় যোগ দিত। ভলিবল কোর্টেই পরিচয় মরিশিয়াশের জামিলের সঙ্গে। এ খেলাকে কেন্দ্র করেই আমাদের সামাজিক যোগাযোগ ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগল। এক সময় দেখলাম বেশ কিছু পাকিস্তানি সিনিয়র স্টুডেন্ট ক্রিকেট খেলছে। ক্লাস ফোর থেকেই কাঠের বলে ক্রিকেট খেলে অভ্যস্থ। ক্যাডেট কলেজেও খেলেছি নিয়মিত। তাই তাদের গিয়ে বললাম আমিও খেলতে চাই। তারাও আমাকে তাদের সঙ্গে খেলার সুযোগ দিল। আমার খেলা দেখে তারা আমাকে তাদের দলে নিয়মিত খেলার জন্য অফার দিল। সেই ধারাবাহিকতায় ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের স্পন্সরশিপে বেইজিংয়ের অনুষ্ঠিত ‘ক্রাউন প্যাসিফিক’ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে পাকিস্তানের পক্ষে খেলার সুযোগ ঘটে আমার। সেই টুর্নামেন্টে তখন ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ইন্ডিয়া, পাকিস্তান আর শ্রীলঙ্কা অংশগ্রহণ করত। বেশ কয়েক বছর পর বাংলাদেশও সেই টুর্নামেন্টে অংশ নেয়। বাংলাদেশের পক্ষে খেলার বিরল অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল বেইজিংয়ে।
খেলার পর আমরা সবাই উইলোগাছের নিচের বেঞ্চগুলোতে বসতাম। পার করে দিতাম অনেক সোনালি সময় আড্ডায় আর তারুণ্যের উচ্ছলতায়। ‘ধূসর মস্কো’-এর লেখিকা সেরিনা জাহান প্যাট্রিস লুমুম্বা গণমৈত্রী ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসের বার্চগাছগুলোর কথা কখনোই ভুলতে পারেননি। তিনি বইয়ের উৎসর্গপত্রে ক্যাম্পাসের সেই বার্চগাছের উল্লেখ করেছেন। ঠিক তেমনি আমিও ভুলতে পারিনি বেইজিং ল্যাংগুয়েজ ইনস্টিটিউটের সেই পপলার আর উইলোগাছের সারি। আজ এত বছর পরও সেই গাছগুলো আর তাদের ছায়ায় বসে আড্ডা দেয়ার স্মৃতি আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। চলবে...
