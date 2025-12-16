দূর পরবাস

টোকিওতে মহান বিজয় দিবস ২০২৫ উদ্‌যাপন

দূর পরবাস ডেস্ক
ছবি: দূতাবাসের পাঠানো

নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে মহান বিজয় দিবস ২০২৫ উদ্‌যাপন করেছে টোকিও বাংলাদেশ দূতাবাস। বিজয় দিবস উপলক্ষে আজ মঙ্গলবার সকালে (১৬ ডিসেম্বর ২০২৫) দূতাবাস প্রাঙ্গণে জাতীয় সংগীতের সঙ্গে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রবাসী বাংলাদেশি ও দূতাবাসের কর্মকর্তা–কর্মচারীদের উপস্থিতিতে পতাকা উত্তোলন করেন জাপানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো. দাউদ আলী।

বিকেলে প্রবাসী বাংলাদেশিদের উপস্থিতিতে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিজয় দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি, প্রধান উপদেষ্টা ও পররাষ্ট্র উপদেষ্টা কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়।

রাষ্ট্রদূত মো. দাউদ আলী তাঁর বক্তব্যে মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। তিনি ২০২৪ সালের জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং আহত ব্যক্তিদের আরোগ্য কামনা করেন। তিনি উপস্থিত সবাইকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানান।

রাষ্ট্রদূত মো. দাউদ আলী একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে দলমত–নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি প্রবাসী ভোটারদের আগামী জাতীয় নির্বাচনে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দিতে উৎসাহিত করেন এবং পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপে রেজিস্ট্রেশন বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেন।

এরপর দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। অনুষ্ঠানে দূতাবাসের কর্মকর্তা–কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞপ্তি

দূর পরবাসে জীবনের গল্প, নানা আয়োজনের খবর, ভিডিও, ছবি ও লেখা পাঠাতে পারবেন পাঠকেরা। ই–মেইল: [email protected]
দূর পরবাস থেকে আরও পড়ুন