সিডনির লায়ন্স ক্লাবে সম্মানিত বাংলাদেশি বিশেষজ্ঞ সায়েদ আহমেদ
অস্ট্রেলিয়ার মূলধারার সামাজিক ও সেবামূলক কার্যক্রমে নেতৃত্বের আসনে সম্মানিত হলেন এক কৃতী বাংলাদেশি বিশেষজ্ঞ সায়েদ আহমেদ। গত সোমবার সন্ধ্যায় (১৮ আগস্ট) সিডনির চিপেনডেলের অভিজাত এক রেস্তোরাঁয় লায়ন্স ক্লাব অব সিডনি হারমনি আয়োজিত এক জমকালো অনুষ্ঠানে তাঁকে এ সম্মাননা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে তাঁকে ক্লাবের সেবা পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এ সময় উপস্থিত অতিথিরা করতালির মাধ্যমে তাঁকে উষ্ণ অভিনন্দন জানান।
সায়েদ আহমেদ অস্ট্রেলিয়ায় পায়ের স্বাস্থ্য বিষয়ে গবেষণার জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। তিনিই প্রথম বাংলাদেশি, যিনি এই বিশেষায়িত ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়া থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করে পেডোরথিস্ট বা পায়ের স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করছেন। তাঁর পেশাগত দক্ষতা এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণই তাঁকে এ সম্মান এনে দিয়েছে।