দূর পরবাসন –৪
আমি সেই বাংলাদেশ চাই
যেখানে ভোর মানেই নতুন সূর্য,
অন্যায়ের অন্ধকার ভেঙে
মানুষের মুখে ফিরবে আলোর ভাষা।
আমি সেই বাংলাদেশ চাই
যেখানে জাগ্রত জনতা শুধু স্লোগান নয়,
বিবেকের আগুনে গড়া প্রতিজ্ঞা,
সত্যই দেখাবে পথের দিশা।
আমি সেই বাংলাদেশ চাই
যেখানে ক্ষুধার কান্না থামবে,
কৃষকের ঘামে জন্ম নেবে সম্মান,
শ্রমিকের হাতে উঠবে আগামীর পতাকা।
আমি সেই বাংলাদেশ চাই
যেখানে তরুণদের চোখে থাকবে না ভয়,
স্বপ্ন ডানা মেলে উড়বে দূর আকাশে,
প্রশ্ন করাই হবে সাহসের আরেক নাম।
আমি সেই বাংলাদেশ চাই
যেখানে যারাই জন্ম নিক, যে ঘরেই আলো জ্বলে উঠুক,
কেউ তাকে তাড়িয়ে দেবে না,
কেউ বলবে না, তুমি এখানে নও।
ধর্ম, ভাষা, পরিচয়ের সব দেয়াল ভেঙে
মানুষ চিনবে মানুষকে,
প্রতিটি পথ হবে নিজের ঠিকানা।
সেই দেশে ভয়ের বদলে থাকবে আলিঙ্গন,
প্রতিটি নবজাতকের কান্না
হবে নিরাপদ ভবিষ্যতের প্রথম সুর,
বিশ্বাস হবে নরনারীর ভালোবাসা, অহংকার ও সম্মান।
লেখক: রহমান মৃধা, গবেষক ও লেখক, সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন