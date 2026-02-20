পোল্যান্ডে বাংলাদেশি কমিউনিটির উদ্যোগে বসন্ত বরণ ও পিঠা উৎসব

পোল্যান্ডে বাংলাদেশি কমিউনিটির উদ্যোগে বসন্ত বরণ ও পিঠা উৎসব
পোল্যান্ডে বসবাসরত বাংলাদেশি কমিউনিটির উদ্যোগে রাজধানী ওয়ারশ শহরে বর্ণাঢ্য আয়োজনে বসন্ত বরণ ও ঐতিহ্যবাহী পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত রোববার (১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬) আয়োজিত এ উৎসবে প্রবাসী বাংলাদেশিদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে পুরো আয়োজনটি এক প্রাণবন্ত মিলনমেলায় পরিণত হয়।
বসন্তের আবহকে ঘিরে বাঙালির সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে প্রবাসের মাটিতে তুলে ধরার লক্ষ্যে এ উৎসবের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ভাপা, চিতই, পাটিসাপটা, পুলি পিঠাসহ নানা ধরনের দেশীয় পিঠা পরিবেশন করা হয়, যা উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে বিশেষ আনন্দের সঞ্চার করে।
অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিদের স্বাগত জানানো হয়। এরপর নৃত্য, গান, আবৃত্তি ও শিশুদের অংশগ্রহণে সাজানো সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে উৎসবের মূল আয়োজন শুরু হয়। সুশৃঙ্খল উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অধরা ও মৌসুম। নৃত্য পরিবেশন করেন তানিয়া, শুভজিতের কলাইভানী নৃত্য দল, ত্রয়ী নৃত্য গ্রুপ, দীপিকা, অন্তি এবং শিশু শিল্পী ফারিশা ও আফসিন। সংগীত পরিবেশন করেন ফরহাদ ও মৌসুম। প্রবাসী নতুন প্রজন্মের কাছে বাঙালি সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরাই ছিল আয়োজনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।
উৎসবের সার্বিক আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন তানিয়া, লুৎফর রহমান, মোস্তফা, রীম, নুসরাত, জোহরা, জুয়েল, মামুন, সানজিদা, জয়তী, আবিদ, কল্লোল, সাকিব, রবিন, মৌসুম, অধরা, ফরহাদ, তুন্না, মাসুম, তাজুল ও সজল। তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অনুষ্ঠানটি সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়।
দূর পরবাসে জীবনের গল্প, নানা আয়োজনের খবর, ভিডিও, ছবি ও লেখা পাঠাতে পারবেন পাঠকেরা। ই–মেইল: [email protected]
আয়োজকেরা জানান, প্রবাসে থেকেও নিজেদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে লালন করার জন্য এ ধরনের আয়োজন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এ ধরনের উৎসব প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধন আরও দৃঢ় করে এবং নতুন প্রজন্মকে শেকড়ের সঙ্গে পরিচিত হতে সহায়তা করে।
অনুষ্ঠানে স্থানীয় বাংলাদেশি কমিউনিটির পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের অতিথিরাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা বাঙালি সংস্কৃতির বৈচিত্র্য, পিঠার স্বাদ এবং বসন্ত বরণের রঙিন আয়োজন উপভোগ করেন। সার্বিকভাবে, পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারশতে আয়োজিত এ বসন্ত বরণ ও পিঠা উৎসব প্রবাসী বাংলাদেশিদের এক আনন্দঘন মিলনমেলায় রূপ নেয় এবং উৎসবমুখর পরিবেশে সমাপ্তি ঘটে।
উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানটির আয়োজনের সহযোগিতায় ছিল জারিন কাবাব, সিক্রেট স্পাইস রেস্টুরেন্ট, শাহী বাজার, স্পাইসি কাবাব অ্যান্ড গ্রিল, শেখ কাবাব, রহমান ফুড, পিস্নে ফুড, নেহার কাবাব, দারুল কাবাব, চিলি কাবাব, বিডি কিং কাবাবসহ বিভিন্ন প্রবাসী ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান।