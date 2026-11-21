সিডনিতে দীপাবলি উদ্যাপন
অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে দীপাবলি উৎসব ও শ্রীশ্রী শ্যামাপূজা উদ্যাপন করেছে নৃত্যাঞ্জলি ডান্স একাডেমি। সংগঠনটির এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।
সম্প্রতি সিডনির ল্যাকেম্বার ইউনাইটিং চার্চে ‘আলোর আগমন ঘটুক’ মূলভাবকে সামনে রেখে এ উৎসবের আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক পর্বে অতিথিশিল্পীসহ স্থানীয় শিল্পীদের অংশগ্রহণে সংগীত, ব্যান্ড পরিবেশনা ও কবিতা আবৃত্তি অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া একাডেমির শিশুশিল্পী ও বড়দের পরিবেশনায় ছিল নৃত্যানুষ্ঠান।
অনুষ্ঠান শেষে অতিথিদের ঐতিহ্যবাহী প্রসাদ ও নৈশভোজে আপ্যায়ন করা হয়।
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