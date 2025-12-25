ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেসে তারেক রহমানের ১৭ বছর পর প্রত্যাবর্তন উদ্যাপন
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ১৭ বছর পর দেশে প্রত্যাবর্তন ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেসে প্রবাসী নেতা–কর্মীদের মধ্যে অসীম আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। স্থানীয় বিএনপি কার্যালয়ে নেতা–কর্মীরা সরাসরি টেলিভিশন সম্প্রচারের মাধ্যমে তারেক রহমানের আগমন দেখেন এবং আনন্দের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। প্রবাসী বাংলাদেশিরাও এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে উপস্থিত থেকে তাঁদের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন।
নেতা–কর্মীরা নানা ধরনের স্লোগান দিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। ‘শুভেচ্ছা-স্বাগতম, তারেক রহমান’, ‘বাংলাদেশের প্রাণ, তারেক রহমান’ প্রভৃতি স্লোগান শোনা যায়। তাঁরা দেশপ্রেম এবং দলের প্রতি তাঁদের আনুগত্যও প্রকাশ করেছেন।
ক্যালিফোর্নিয়া বিএনপির সভাপতি বদরুল আলম চৌধুরী এবং সাধারণ সম্পাদক এম ওয়াহিদ রহমান এই ঘটনাকে দল ও দেশের রাজনীতিতে একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেন, দেশে যখন অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজ করছে, তখন তারেক রহমানের নেতৃত্বে গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার নতুন পথ খোলা সম্ভব। তাঁরা আরও বলেন, ক্যালিফোর্নিয়া বিএনপি ও প্রবাসী নেতা–কর্মীরা তারেক রহমানের পাশে থেকে দেশের উন্নয়নে সর্বোচ্চ সহযোগিতা নিশ্চিত করবেন।
এ সময় বিএনপির স্থানীয় সহসভাপতি এবং অন্য নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান চলাকালে নেতারা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেন, তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন দলের জন্য নতুন উদ্দীপনা এবং দেশের রাজনীতিতে নতুন আশার আলো নিয়ে এসেছে। উপস্থিত নেতারা প্রবাসী বাংলাদেশিদের পক্ষ থেকে দেশের রাজনীতির প্রতি তাঁদের সমর্থন এবং সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেন।
দূর পরবাসে জীবনের গল্প, নানা আয়োজনের খবর, ভিডিও, ছবি ও লেখা পাঠাতে পারবেন পাঠকেরা। ই-মেইল: [email protected]
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি সামসুন খান, সহসভাপতি আফজাল হোসেন শিকদার, সাবেক সভাপতি আবদুল বাসিতসহ অনেকে। স্থানীয় বিএনপি নেতারা আশা প্রকাশ করেন, তারেক রহমানের নেতৃত্বে দেশের রাজনীতি নতুনভাবে স্থিতিশীল হবে এবং গণতন্ত্রের শক্তি আরও দৃঢ় হবে। প্রবাসী নেতারা এই উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য সর্বোচ্চ সহযোগিতা প্রদানের অঙ্গীকার করেন।