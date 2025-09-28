দূর পরবাস

জাপানে ফরিদা পারভীনকে নিয়ে স্মরণ সভা

শিশির জামান, টোকিও, জাপান
সংগীতশিল্পী শাম্মী বাবলীর উদ‍্যোগে টোকিওতে গত মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) স্মরণসভার আয়োজন করা হয়ছবি: লেখকের পাঠানো

সদ‍্য প্রয়াত ফরিদা পারভীন স্মরণে জাপানে এক স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। জাপান প্রবাসী সংগীতশিল্পী শাম্মী বাবলীর উদ‍্যোগে টোকিওতে এ আয়োজন করা হয় গত মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর)। টোকিওর অ্যাকাবানে বিভিও হলে স্মরণসভার সূচনায় তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর ফরিদা পারভীনের মৌলিক গান ও লালন গান দিয়ে বানানো আদিত‍্য শাহীন নির্মিত একটি ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়।

ফরিদা পারভীনকে নিয়ে আলোচনায় আংশগ্রহণ করেন ছালেহ মোহাম্মদ আরিফ, বীর মুক্তিযোদ্ধা অজিত কুমার বড়ুয়া, হোসেন শাহু, সাংবাদিক কাজী ইনসানুল হক, টোকিও বৈশাখী মেলার সমন্বয়ক জাকির জোয়ার্দার, মাইকেল এলেন, শামীম আহমেদ, আবু সুফিয়ান জুয়েল, দেলওয়ার হোসেন ডিউ, ওয়াহিদ মোল্লা, আজাদ চৌধূরী, মোহাম্মদ শরীফ, সাব্বির আহমেদ, কাহালে কর্ণধার কামরুল হাসান লিপু। আরও বক্তব‍্য দেন স্বরলিপির এম আলম মাহী, মূহিত মোহাম্মদ, সুমি চৌধুরী, সায়মন, উত্তরণের রতন খন্দকার।

ছোট্ট অনাড়ম্বর একটি অনুষ্ঠান, কিন্তু স্নিগ্ধ ও মনোরম পরিবেশনার কারণে অনুষ্ঠানটি উপস্থিত সবার মন জয় করে
ছবি: লেখকের পাঠানো

আলোচনার পাশাপাশি গান পরিবেশন করেন সুমি চোধুরী। কুষ্টিয়ার সন্তান রতন খন্দকার লালনের আখড়ায় ফরিদা পারভীনের সঙ্গে তাঁর স্মৃতিচারণা এবং সেই সঙ্গে দর্শকদের নিয়ে বেশ কটি  লালন গান পরিবেশন করেন। সব শেষে আহবায়ক শাম্মী বাবলী অনুষ্ঠানে আগত সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান এবং নিজ কণ্ঠে লালনের গান গেয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ছোট্ট অনাড়ম্বর একটি অনুষ্ঠান, কিন্তু স্নিগ্ধ ও মনোরম পরিবেশনার কারণে অনুষ্ঠানটি উপস্থিত সবার মন জয় করে। এমন সুন্দর অনুষ্ঠান আয়োজনের জন‍্য জাপান প্রবাসী শিল্পী শাম্মী বাবলীকে স্বাগত জানাই।

