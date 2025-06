গুরু–শিষ্য পরম্পরা এবং সাংস্কৃতিক ক্ষমতায়ন: আমার গুরুরা

আমরা যারা ভাত–কাপড়ের ভালোবাসা আর সম্মানে অভ্যস্ত, তাদের জন্য মিউচুয়াল রেসপেক্ট বা পারস্পরিক শ্রদ্ধা অনুধাবন করা খুব কঠিন। অনেকটা কাক থেকে ময়ূর হওয়ার মতো। এটা ভাবতে ভাবতে আমি পিএইচডির গবেষণা বাদ দিয়ে কবিতা লেখা শুরু করি, কিন্তু কখনো প্রকাশ করিনি। আমার মনে হয়েছে, আজকে এটা প্রকাশ করা যায়, যাতে কোনো মেয়ে পাগল থেকে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির বিস্ময়কর মোনালিসা হওয়ার প্রেরণা পায়!

Heritage Enlighten

Will never say love you…!

It’s an exam for you…?

Conceptualization, clarification and authentication

Credibility and trust-worthy...

That will portray your reflexivity…

Mutual respect and spirituality

That is how you have to evaluate eternity

Only, it assures sustainability and humility.

Equality should be replaced with sense and sensibility

That is the natural law of universality... (Philosophy)...

*লেখক: শাহিদা খানম, বোর্ড মেম্বার, প্রকৃতি সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক ইউনিয়ন, কানাডা