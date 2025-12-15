সিঙ্গাপুরে প্রবাসীদের উদ্যোগে রক্তদান কর্মসূচি
২০২৫ সালের বিজয় দিবস উপলক্ষে সিঙ্গাপুর প্রবাসীদের উদ্যোগে রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। গতকাল রোববার (১৪ ডিসেম্বর ২০২৫) দিনব্যাপী সিঙ্গাপুর শহরের অট্রাম পার্কের হেলথ সায়েন্স অথরিটিতে অবস্থিত ব্লাড ব্যাংকে চলে এ আয়োজন।
অনেক প্রবাসী ভাই এই রক্তদান কর্মসূচিতে রক্ত দিতে পেরে নিজেদের গর্বের ও আনন্দের কথা জানিয়েছেন। আয়োজকেরা বলেন, আজকের এই রক্তদান কর্মসূচি বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে নিহত সব শহীদ এবং জুলাই আন্দোলনের সব শহীদকে স্মরণ করে উৎসর্গ করা হয়েছে।
এই আয়োজনে অংশগ্রহণকারী রক্তদাতা ও আয়োজকেরা জানান, আজকের উপস্থিতি সত্যি অনুপ্রেরণাদায়ক এবং আমরা অনেক ইতিবাচক সাড়া পেয়েছি, সামনের দিনগুলোতেও আমরা এই রক্তদান কর্মসূচির মতো মহৎ কাজের আয়োজন ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে নিতে চাই।
সিঙ্গাপুর রেড ক্রসের সঙ্গে যৌথভাবে এই কর্মসূচির আয়োজনে করে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, ডায়াস্ফোরা অ্যালায়েন্স এসজি।
