সিডনিতে জমজমাট ঢাকা ফেস্ট
সিডনির লিভারপুলের হুইটলাম লেজার সেন্টারে সম্প্রতি হয়ে গেল বাংলাদেশি সংস্কৃতির উৎসব ‘ঢাকা ফেস্ট ২০২৫’। সংগীত, খাবার, ফ্যাশন ও ঐতিহ্যের এই মিলনমেলায় অংশ নেন সিডনিপ্রবাসী বাংলাদেশিরা।
উৎসবের মূল উদ্যোক্তা নাজিয়া মাহমুদ জানান, প্রবাসে বাংলাদেশি সংস্কৃতি ও গল্পকে নতুনভাবে উপস্থাপন করাই ছিল এই আয়োজনের উদ্দেশ্য। ঢাকার রং, স্বাদ আর সুরে মেতে ওঠে সিডনির প্রবাসীরা। দিনভর উপভোগ করেন এ অনন্য উৎসব।
‘দূর পরবাস’-এ জীবনের গল্প, নানা আয়োজনের খবর, ভিডিও, ছবি ও লেখা পাঠাতে পারবেন পাঠকেরা। ই-মেইল: [email protected]