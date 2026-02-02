সিডনিতে বাংলাদেশ লেডিস ক্লাবের আনন্দমুখর বনভোজন
অস্ট্রেলিয়ার সিডনির ক্রাস বুশ পার্কের মনোরম পরিবেশে গত শনিবার ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ অনুষ্ঠিত হলো নারী সংগঠন ‘বাংলাদেশ লেডিস ক্লাব অস্ট্রেলিয়া’র বর্ণিল বার্ষিক বনভোজন। সংগঠনের সদস্য ও তাঁদের পরিবারবর্গের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত পার্কের সবুজ চত্বর ছিল মুখর।
বিগত পাঁচ বছরের ধারাবাহিকতায় এ বছরও এই আনন্দ ভ্রমণের আয়োজন করা হয়। দুপুরে বাংলাদেশ লেডিস ক্লাব অস্ট্রেলিয়ার সভাপতি রাহেলা আরেফিন ও সাধারণ সম্পাদক কাউন্সিলর শিরিন আক্তার উপস্থিত সবাইকে সঙ্গে নিয়ে কেক কাটার মাধ্যমে বনভোজনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। দিনভর হাসি-গান আর আড্ডার পাশাপাশি শিশু ও বড়দের জন্য ছিল বৈচিত্র্যময় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। বিশেষ করে নারীদের জন্য ‘বালিশ বদল’ এবং পুরুষদের জন্য ‘বল নিক্ষেপ’ প্রতিযোগিতা উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।
বাংলাদেশ লেডিস ক্লাব অস্ট্রেলিয়া কেবল আনন্দ আয়োজনেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং প্রবাসে এবং দেশে নানাবিধ জনকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে ইতিমধ্যে প্রশংসিত হয়েছে।