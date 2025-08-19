দূর পরবাস

জীবনের কথা

রসালো রসায়নের রসিক রসায়নবিদদের রোজনামচা - দ্বিতীয় পর্ব

সাদেকুল ইসলাম
যুক্তরাষ্ট্র
মেরিল্যান্ডে মিলনমেলা-২০২৩ এ একতাবদ্ধ রসায়নবিদেরাছবি: লেখকের পাঠানো

৪.

‘মিলনমেলা—অন্যরা পারে আমরা কেন নয়’ এই প্রশ্নবোধক শিরোনামে প্রথম আলোতে লেখায় উজ্জীবিত হয়ে এর পূর্বাপর সবাই চেষ্টা করেছি একতাবদ্ধ হতে। গণসংযোগ চালিয়ে সে সময় ২০২৩ সালের ৫ আগষ্ট মেরিল্যান্ডের কপিন স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নবিদদের এক সফল মিলনমেলা আয়োজিত হয়েছিল। অধ্যাপক জামাল উদ্দিন, সহযোগী অধ্যাপক আসাদুজ্জামান ও বিজ্ঞানী সাদেকুল—এই তিন বিজ্ঞানীর সার্বিক তত্বাবধানে সেই মিলনমেলার সফলতাই প্রমাণ করে ‘শুধু অন্যেরা নয়, আমরা রসায়নবিদেরাও পারি!’ আর এই সফলতার ধারাবাহিকতা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

মেরিল্যান্ডে আয়োজিত সেই মিলনমেলায় আশপাশের কয়েকটা প্রদেশ থেকে অনসাইটে আগত রসায়নবিদদের সঙ্গে অনলাইনেও যুক্ত হয়েছিলেন দূরদূরান্তের অনেক প্রদেশে বসবাসকারী রসায়নবিদেরা। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন গঠনমূলক আলোচনার পাশাপাশি পরবর্তী সময়ে অসংখ্য প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে অনলাইনে মতামত নিয়ে আমেরিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রসায়নবিদদের জন্য প্ল্যাটফর্মের একটি সুন্দর নাম ঢাকা ইউনিভার্সিটি কেমিস্ট্রি অ্যালামনাই ইন আমেরিকা সংক্ষেপে ডিইউসিএএ বা ডুকা গৃহীত হয়। সুখে, দুঃখে, সাফল্যে ও ব্যর্থতায় ডুকা পরিবারের সদস্যরা একে অপরের সঙ্গে অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করে পূনরায় নতুন উদ্যমে এগিয়ে চলতে চাই। সমাজে একতাবদ্ধ হয়ে চলাতেই আনন্দ, এই ডুকা হবে রসায়নবিদদের আনন্দের উৎস।

৫.

সফলতার ধারাবাহিকতায় ডুকা অ্যালামনাই এ বছর ২০২৫ সালে বেশ বড় পরিসরে মিলনমেলা আয়োজনের উদ্যোগ নিয়েছিল। আমেরিকায় বসবাসকারী ঢাবি রসায়নের প্রাক্তন গ্রাজুয়েটদের বিভিন্ন মাধ্যমে যোগাযোগ করে আবারও মিলিত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। এ নিয়ে প্রথম আলোতে ২০২৫ সালের ১১ জুলাইতে ‘আমেরিকায় ঢাবি রসায়নবিদদের পিকনিক ও মিলনমেলা’ শিরোনামে একটি লেখাও প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম আলো সমাজে আশার আলো দেখাতে কাজ করে; আর প্রকাশিত সেই লেখার মাধ্যমে রসায়নবিদদের মধে৵ আরও ভালো সাড়া জাগিয়েছে।

আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হয় ২০২৫ সালের পিকনিক ও মিলনমেলার আয়োজন হবে পেনসালভানিয়ার ফিলাডেলফিয়া শহরের অদূরে লোয়ার পার্কিওমেন ভ্যালি পার্কে। সময় জুলাইয়ের ২৬ তারিখ শনিবার। ডুকা প্ল্যাটফর্মের গঠিত এই পিকনিকের আয়োজক কমিটিতে দায়িত্ব পান সহযোগী অধ্যাপক আসাদুজ্জামান, অপু, সুরভি, সাদেক, ইভা, সাজ্জাদ, নাজমুল, মুনির, মনির, মাহফুজ, নাদিম ও জয়। আর সার্বিক পরামর্শ দিতে উপদেষ্টা হিসেবে সিনিয়র আমজাদ ভাই ও অধ্যাপক জামাল ভাই।

আরও পড়ুন

রসালো রসায়নের রসিক রসায়নবিদদের রোজনামচা—প্রথম পর্ব

৬.

বড় পরিসরে ২০২৫ এই বিরাট আয়োজনে পরিবারসহ রসায়নবিদেরা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তাই পিকনিক কমিটির দায়িত্বও অনেক। দায়িত্ব বণ্টনের সুবিধায় আয়োজনের সব কাজকে মূলত সাতটি মন্ত্রণালয়ে ভাগ করা হয়— গণযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, নিরাপদ খাদ্য মন্ত্রণালয়, ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়। পিকনিক কমিটির সদস্যরা সবাই অনির্বাচিত—আগ্রহ, কর্মদক্ষতা, দায়িত্ববোধ ইত্যাদি বিবেচনায় মনোনয়নের ভিত্তিতে তাঁরা দায়িত্বপ্রাপ্ত। তাই এই পিকনিক কমিটির সকলেই উপরিউক্ত মন্ত্রণালয়গুলোর একেকজন সম্মানিত উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্বে নিয়োজিত হয়েছেন! চলবে...

‘দূর পরবাস’-এ জীবনের গল্প, নানা আয়োজনের খবর, ভিডিও, ছবি ও লেখা পাঠাতে পারবেন পাঠকেরা। ই-মেইল: [email protected]
দূর পরবাস থেকে আরও পড়ুন