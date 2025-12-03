মার্কিন তুষারপাতে বৈশ্বিক হাওয়ায় পরিবর্তন, প্রবল শীতকালীন ঝড় ধেয়ে আসছে যুক্তরাষ্ট্রে!

মার্কিন তুষারপাতে বৈশ্বিক হাওয়ায় পরিবর্তন, প্রবল শীতকালীন ঝড় ধেয়ে আসছে যুক্তরাষ্ট্রে!
কনকনে হিমশীতল বাতাসে ঝিরঝিরে বৃষ্টি, তার ওপর তিন থেকে চার ইঞ্চি তুষারপাতে গত সোমবার ক্যানসাস ইউনিভার্সিটির সব ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে (কেক নিউজ) জানা যায়, চলতি পুরো সপ্তাহ তুষারপাত এবং তীব্র ঠান্ডার মধ্যে একটি প্রবল শীতকালীন ঝড় ধেয়ে আসছে।
যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে তুষারপাতের ধরন খুব দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। ন্যাশনাল স্নো অ্যান্ড আইস ডেটা সেন্টারের ডেপুটি লিড বিজ্ঞানী টুইলা মুন বলেন, কোনো সন্দেহ নেই; যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে তুষারপাতের পরিমাণ দেখে অনুমেয়, বিশ্ব পরিবর্তিত হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের সংস্কৃতিতে শীতকালীন প্রকৃতির জাদু হিসেবে শীতকাল ঠান্ডা এবং তুষারময়তা গভীরভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। বাইরে তুষারপাতের সময় পরিবারের সবাইকে নিয়ে অগ্নিকুণ্ডের পাশে দিন কাটানোর মজাই আলাদা।
সোমবার সকাল থেকে আবহাওয়ার বৈরী আচরণে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যানসাস সিটি মেট্রোর বিভিন্ন শহর মৌসুমের প্রথম তুষারপাতে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যার ফলে বেশ কয়েকটি স্কুল বন্ধ রয়েছে এবং কিছু রাস্তা কয়েক ইঞ্চি তুষারে ঢাকা পড়েছে। পশ্চিমে, ক্যানসাস থেকে ইলিনয় হয়ে ওহাইও উপত্যকায় ৪–৫ ইঞ্চি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে। কারণ, ঝড়টি সমুদ্রের আর্দ্রতা সংগ্রহের আগে অতিক্রম করবে। একই ঝড়ব্যবস্থা হিমশীতল বায়ুমণ্ডলকে দক্ষিণ দিকে টেনে আনতে সাহায্য করবে, যা ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের জন্য ঠান্ডার পটভূমি তৈরি করবে এবং সম্ভবত আরও তুষারঝড়ের আশঙ্কা তৈরি করবে। এদিকে কর্ন বেল্ট, গ্রেট লেকস ও মিডওয়েস্টজুড়ে একটি বড় শীতকালীন ঝড় বয়ে গেছে, যার ফলে ১০ থেকে ১৪ ইঞ্চি তুষারপাত হয়েছে বিস্তৃত এবং আন্তরাজ্য ভ্রমণ ব্যাহত হয়েছে।
এখন আরেকটি তুষারঝড় আসছে, যা মধ্য পশ্চিম, ওহাইও উপত্যকা, অ্যাপালাশিয়া এবং উত্তর-পূর্বের কিছু অংশে আঘাত হানবে বলে আশা করা হচ্ছে। শীতকালীন ঝড়ের পূর্বাভাস উত্তর-পূর্ব পেনসিলভানিয়া থেকে ডাউনইস্ট মেইন পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এর মধ্যে রয়েছে আলবানি, বিংহ্যামটন, নিউইয়র্ক; স্প্রিংফিল্ড, ওরচেস্টার ও লোয়েল। কনকর্ড, পোর্টসমাউথ, ম্যানচেস্টার, নাশুয়া, নিউ হ্যাম্পশায়ার, পোর্টল্যান্ড, অগাস্টা ও মেইন। সেখানেই ৪ থেকে ৮ ইঞ্চি তুষারপাতের আশঙ্কা রয়েছে। আবহাওয়ার তথ্য থেকে দেখা যায়, গত অর্ধদশকে তুষারপাত আগের তুলনায় কমে গেছে, বিশেষ করে মধ্য ও পূর্ব যুক্তরাষ্ট্রে।
ওয়াশিংটন পোস্টের একটি নতুন বিশ্লেষণে দেখা গেছে, যে সমভূমির কিছু অংশে গত পাঁচটি শীতকালে মধ্য পশ্চিম এবং পূর্ব উপকূলে গড়ের তুলনায় অনেক কম তুষারপাত হয়েছে, এই প্রবণতা এই মৌসুমেও অব্যাহত থাকতে পারে, যদি না মেরুঘূর্ণি শীতের শুরুতে আসে। পূর্ব উপকূলের কাছে সবচেয়ে বেশি তুষার–ঘাটতি দেখা দিয়েছে, ক্যারোলাইনা, ডিসি, রোড আইল্যান্ড, ভার্জিনিয়া, মেরিল্যান্ড, কানেকটিকাট, ডেলাওয়্যার ও নিউ জার্সিতে ২০২০ সাল থেকে কমপক্ষে ৩৫ শতাংশ তুষারপাত কমেছে।
সাম্প্রতিক শীতকালে সংলগ্ন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ৭০ শতাংশ রাজ্যে তুষারপাত কমেছে, যদিও পশ্চিম ও দক্ষিণের কিছু অংশে বেশি তুষারপাত হয়েছে। উষ্ণ বায়ুমণ্ডল আর্দ্রতা বহনকারী ঝড়ের আশঙ্কা বৃদ্ধি পাওয়ায় আলাস্কাজুড়ে শীতকালীন তুষারপাত বাড়ছে। হাওয়াইয়ের পাহাড়গুলোতে দীর্ঘমেয়াদি তুষারপাতের তথ্য নেই, যদিও তুষারপাত কমার সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য, ১৯৭০-এর দশকের শেষের দিকের কঠোর শীত, ১৯৯৫-৯৬ সালের অবিরাম শীত এবং এমনকি ২০০৯-১০ সালের ‘তুষারপাত’—শীতকাল কেবল দূরবর্তী স্মৃতি। দক্ষিণ-পূর্বে ১৯৮৯ সালে ঘটে যাওয়া ক্রিসমাসের মতো আরেকটি তুষারঝড় কল্পনা করা কঠিন, এমনকি উপসাগরীয় উপকূলের সৈকতে এক অদ্ভুত তুষারঝড়ের মতো। গত শীত আমাদের দেখিয়েছে যে উষ্ণ জলবায়ুতে অস্বাভাবিক জায়গায় এখনো প্রচুর পরিমাণে তুষারপাত সম্ভব। কিন্তু সামগ্রিকভাবে, ব্লকবাস্টার তুষারঝড় বা ক্রমাগত তুষারময় শীতকাল—হিমায়িত বাতাস ও আর্দ্রতা—তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো কম ঘন ঘন সংযুক্ত হচ্ছে।