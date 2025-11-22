সিডনিতে বাংলাদেশি সংগঠক গামা আবদুল কাদিরকে বিশেষ স্বীকৃতি
চার দশকেরও বেশি সময় ধরে অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত বাংলাদেশি সমাজের প্রতি নিরলস সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ সিডনির প্রবীণ সংগঠক গামা আবদুল কাদিরকে সম্প্রতি ভূষিত করা হয়েছে মর্যাদাপূর্ণ ‘কিংসফোর্ড স্মিথ কমিউনিটি সার্ভিস অ্যাওয়ার্ডে’।
অস্ট্রেলিয়ায় ৪৬ বছরের দীর্ঘ প্রবাস জীবনে তিনি সিডনির পূর্বাঞ্চলীয় শহরতলিতে ৪০ বছর ধরে স্থানীয় বাংলাদেশি সমাজের সঙ্গে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে চলেছেন। তাঁর হাতে এই সম্মাননা তুলে দেন অস্ট্রেলিয়ার অভিবাসন ও পররাষ্ট্র উপমন্ত্রী ম্যাট থিস্টলওয়েট।
বাঙালি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে অক্ষুণ্ন রেখে প্রবাসীদের ঐক্য ধরে রাখার লক্ষ্যে কাজ করা ‘বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব অস্ট্রেলিয়া’-এর তিনি তিনবার সাধারণ সম্পাদক এবং পাঁচবার সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। এই সংগঠনের মাধ্যমে তিনি প্রবাসীদের সুখ–দুঃখের সঙ্গী হয়েছেন এবং সাংস্কৃতিক চর্চায় নেতৃত্ব দিয়েছেন।
গামা আবদুল কাদির বিশ্বাস করেন যে সমাজের সেবা করা কেবল একটি দায়িত্ব নয়; এটি ভালোবাসা, আত্মত্যাগ আর স্বদেশের শিকড়কে বাঁচিয়ে রাখার এক পবিত্র লড়াই। তাঁর এই স্বীকৃতি প্রবাসে বাংলাদেশিদের নিবেদিত কাজেরই উজ্জ্বল উদাহরণ।
দূর পরবাস-এ জীবনের গল্প, নানা আয়োজনের খবর, ভিডিও, ছবি ও লেখা পাঠাতে পারবেন পাঠকেরা। ই-মেইল: [email protected]