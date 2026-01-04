কানাডার ম্যানিটোবায় খালেদা জিয়ার মাগফিরাত কামনায় দোয়া ও আলোচনা সভা
কানাডার ম্যানিটোবা প্রভিন্সের রাজধানী উইনিপেগে বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্থানীয় সময় গতকাল শনিবার (৩ জানুয়ারি ২০২৬) বাদ মাগরিব উইনিপেগের গ্র্যান্ড মসজিদে এ সভার আয়োজন করে ম্যানিটোবা বাংলাদেশি কমিউনিটি। দোয়া মাহফিলে বাংলাদেশি অভিবাসীদের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের নাগরিকও অংশ নেন।
আলোচনা সভায় বক্তারা বেগম খালেদা জিয়ার বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন, সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তাঁর অসামান্য অবদান এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাঁর গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। বক্তারা বলেন, প্রতিকূল সময়েও গণতন্ত্রের প্রশ্নে তিনি ছিলেন অবিচল এবং তাঁর দেশপ্রেম আগামী প্রজন্মের জন্য সাহসের উৎস হয়ে থাকবে।
দোয়া মাহফিলটি পরিচালনা করেন খাজা আবদুল লতিফ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ডাকোটার মেভিল স্টেট ইউনিভার্সিটির সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক হেলাল মহিউদ্দীন, সিবিএর (CBA) প্রেসিডেন্ট হারুন অর রশিদ, সহসভাপতি আবদুল বাতেন এবং সাধারণ সম্পাদক মাহফুজার রহমান। আরও উপস্থিত ছিলেন রহিদুল মন্ডল, তানভীর মিঠু, তানভীর হোসাইন শিমুল, খাজা বশির উদ্দিন, রেজওয়ান ইলাহী, আমিন রহমান, হাবিবুর রহমান, রবিউল ইসলাম খান, আমজাদ হোসেন, আলাউদ্দিন আলম, সেলিম উদ্দিন, জুহাইর সামিন রাহাত, খালেদ চৌধুরী, জাহিদ হাসান, সেলিম, শিউলি আক্তারসহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।
আলোচনা শেষে বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার শান্তি ও বাংলাদেশের সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।