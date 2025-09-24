মিশিগানে তিন দিনব্যাপী লেবার ডে ফেস্টিভ্যালে প্রবাসী বাংলাদেশিরা
যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের হ্যামট্রাম্যাক সিটিতে প্রতিবারের মতো এবারও তিন দিনব্যাপী (৩০, ৩১ আগস্ট ও ১ সেপ্টেম্বর) লেবার ডে ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের একাধিক সংগঠন অংশ নেয়। জানা গেছে, এবার মেলার ৪৫তম বর্ষ উদ্যাপন করা হয়েছে। মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে শহরের ডাউন টাউনের জোসেফ ক্যাম্পু সড়কে। তিন দিনের এ মেলায় বিপুলসংখ্যক মানুষ অংশ নেন, রাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে এই ঐতিহ্যবাহী মেলা দেখতে লোকজন এসেছিলেন। প্রতিদিন দুপুর থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত মেলার কার্যক্রম চলে।
শিশু থেকে বয়স্ক, সব মানুষের জন্য ছিল বিনোদনের ব্যবস্থা। মেলায় ছিল কেনাকাটার জন্য রকমারি স্টল, গানবাজনাসহ খাবারের দোকান। ছিল কার্নিভ্যাল রাইড, আকর্ষণীয় রেসলিং প্রতিযোগিতা। ১ সেপ্টেম্বর ছিল মেলার শেষ দিন এবং আকর্ষণীয় প্যারেড। এতে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে নেচে–গেয়ে অংশ নেয়। প্যারেডটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে থাকা শত শত মানুষ হাত নেড়ে তাদের অভিনন্দন জানান।
এ বছর প্রবাসী বাংলাদেশিদের একাধিক সংগঠন এতে অংশ নেয়। তারা বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র—ঢোল, করতাল, হারমোনিয়াম, কাঁসর বাজিয়ে বাংলাদেশের দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। সংগঠনের পক্ষ থেকে রাস্তার দুই ধারে দাঁড়িয়ে থাকা শিশু–কিশোরদেরে ক্যান্ডি বিতরণ করতে দেখা যায়। প্রবাসী বাংলাদেশিরা ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশি পোশাক পরে আমেরিকান ও বাংলাদেশি পতাকা হাতে নিয়ে এ প্যারেডে অংশ নেন। রাস্তার দুই পাশে অন্যদের সঙ্গে প্রবাসী বাঙালিরা হাততালি দিয়ে ও হাত নাড়িয়ে তাঁদের উৎসাহিত করেন ও অভিনন্দন জানান। প্যারেডে বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতারা অংশ নেন।