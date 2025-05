রুমির রবীন্দ্রে বিরাগ

হাওয়ার সঙ্গে সেও ঢুকল। পরনে স্যুট। দীর্ঘদেহী শক্ত–সমর্থ এক তরুণ। তার চোখে চোখ পড়ল। পরিচিত হাসি ছড়াল। ভেন্ডিং মেশিন থেকে জুস কিনে ওর পাশে এসে বসল। প্রায় ১২–১৩ বছর আগে ছেলেটিকে দেখেছিল।

সদ্য কৈশোর পেরোনো তখন তার শৈশবের ননীমাখানো মায়াকাড়া অবয়ব ছিল। তবে বসার ভঙ্গিতে ঔদ্ধত্য আর অবজ্ঞা। এমন ভঙ্গি, যেন ৪ ফুট ১০ ইঞ্চির কালোপনা মেয়ে জানেই–বা কী। সরাসরি তাকিয়ে নয়, তবে নিচু গলায় যা বলল, ওর কানে ঠিকই পৌঁছেছিল। গভীর কালো চোখের মেয়ে ভাষাটা ধরতে পারল ঠিকই। তার ভাষা শুধু বই থেকে শেখা নয়। সে মানুষের মুখে শোনা শীল-অশ্লীল শব্দের এক খাতা বানিয়েছে। ডিকশনারি আর বই থেকে ভাষা শিখে ভাব প্রকাশ করা গেলেও মানুষের অন্তরের অভিব্যক্তি ধরা কঠিন। সেও গলা উঁচু করে দৃঢ়ভাবে বলল, I will understand your four letters expression, cough it out please, cough it out.