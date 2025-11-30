অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডিলেডে ঢাবি অ্যালামনাইদের ৪র্থ রিইউনিয়ন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সংগঠন ‘The DUFAA - Dhaka University Forum Adelaide, Australia” তাদের বহুল প্রতীক্ষিত ৪র্থ রিইউনিয়ন ২০২৫ আয়োজন করতে যাচ্ছে। অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হবে ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত স্থানীয় একটি হলে।
অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে বসবাসরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের এই পুনর্মিলনীতে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এক আনন্দঘন সন্ধ্যায় থাকবে তিন পদের ডিনার ও মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, যেখানে প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা পুরোনো দিনের স্মৃতি রোমন্থন করবেন এবং নতুন প্রজন্মের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করবেন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবময় ঐতিহ্য, বন্ধুত্ব ও স্মৃতির বন্ধনকে পুনরুজ্জীবিত করতে DUFAA-এর এই পুনর্মিলনী হতে যাচ্ছে এক উষ্ণ মিলনমেলা, যেখানে একসঙ্গে মিলিত হবেন প্রবাসী ঢাবিয়ানরা হৃদয়ে পুরোনো ক্যাম্পাসের সুর আর স্মৃতির মায়া নিয়ে।