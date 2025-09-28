বন্ধুত্বের আলো
রক্তের সম্পর্ক জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বাঁধা পড়ে যায়,
কিন্তু বন্ধুত্ব—
এটা তো মানুষের নিজের পছন্দের ফল।
কেউ যখন তোমাকে বেছে নেয়
কোনো রক্তের বাধ্যবাধকতা ছাড়াই,
তখনই বোঝা যায়—
সম্পর্ক কতটা খাঁটি।
বন্ধুর কাঁধ—
ঝড়ের দিনে আশ্রয়,
পরীক্ষার হলে কলম ধার দেওয়া হাত,
অন্ধকার রাস্তায় হাঁটার সময়
নীরব আলোকবর্তিকা।
বন্ধুত্ব মানে—
সত্যি কথা শুনতে পাওয়া,
যখন পরিবারও কেবল সান্ত্বনা দেয়।
বন্ধুত্ব মানে—
ভুল করে ফেললেও কেউ পাশে থাকে,
কারণ সে জানে মানুষ হওয়া মানেই ভাঙা-গড়া।
দর্শনের চোখে—
বন্ধুত্ব এক অনন্য সম্পর্ক,
যেখানে স্বার্থের হিসাব থাকে না,
শুধু আত্মার সাদৃশ্যই
দুই মানুষকে টেনে আনে পাশাপাশি।
‘দূর পরবাস’-এ জীবনের গল্প, নানা আয়োজনের খবর, ভিডিও, ছবি ও লেখা পাঠাতে পারবেন পাঠকেরা। ই-মেইল: [email protected]
এ কারণেই প্লেটো বলেছিলেন—
বন্ধুত্ব ছাড়া ভালোবাসাও অসম্পূর্ণ।
আর আমাদের জীবনে—
বন্ধু ছাড়া যাত্রা মানে
একটি নির্জন রাস্তায় হাঁটা,
যেখানে নেই সুখ, নেই স্বস্তি,
নেই কবিতা, নেই গল্প।
বন্ধুত্ব—
কোনো জন্মের নয়,
কোনো বংশের নয়।
বন্ধুত্ব তৈরি হয় জানাজানিতে ও মান্যতায়,
অভিজ্ঞতায় ও দীর্ঘ প্রতীক্ষায়,
বন্ধুত্ব পাকাপোক্ত হয় সময়ের পরীক্ষায়।
আর যদি একবার তাই হয়, তাহলে বারবার সে আলো জ্বালে,
মৃত্যুর পরও সে আলো ম্লান হয় না।