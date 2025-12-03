টরন্টোয় মৌলভীবাজার জেলা অ্যাসোসিয়েশনের অভিষেক

টরন্টোয় মৌলভীবাজার জেলা অ্যাসোসিয়েশনের অভিষেক
টরন্টোয় বসবাসরত মৌলভীবাজার জেলাবাসীর সংগঠন ‘মৌলভী বাজার জেলা অ্যাসোসিয়েশন’–এর নতুন নির্বাচিত কর্মকর্তাদের অভিষেক গত ২৩ নভেম্বর ২০২৫ সন্ধ্যায় টরন্টোর হাঙ্গেরিয়ান কালচারাল সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। শহরের বিভিন্ন পেশার মানুষের উপস্থিতিতে আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে এ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।
কানাডা ও বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধনের পর সংগঠনের নবনির্বাচিত কর্মকর্তাদের আনুষ্ঠানিক শপথ পাঠ করানো হয়। ২০২৫-২০২৭ মেয়াদের নতুন সভাপতি সৈয়দ মাহবুব হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক রুহুল কুদ্দুস চৌধুরীর নেতৃত্বে নতুন কমিটির সদস্যরা শপথ গ্রহণ করেন। শপথবাক্য পাঠ করান সংগঠনের উপদেষ্টা শক্তি দেব।
স্কারবরো সাউথ ওয়েস্টের এমপিপি ডলি বেগম এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন স্কারবরো সাউথ ওয়েস্টের কাউন্সিলর পার্থি কান্ডাবেল, লিবারেল পার্টি, অন্টারিও প্রভিন্সের ভাইস প্রেসিডেন্ট আহসানুল হাফিজ, কনজারভেটিভ পার্টির আ স ম নুরুল্লাহ তরুণ, সাংবাদিক শওগাত আলী সাগর, আরিফ হোসেন, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব টরন্টোর সভাপতি মাহবুবুর রহমান চৌধুরী রনি এবং ইউনাইটেড জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের খসরুজ্জামান চৌধুরী দুলু, অ্যাকাউন্ট্যান্ট সারওয়ার চৌধুরী ও ওয়াসিম আহমেদ। এ ছাড়া বৃহত্তর সিলেটের বিভিন্ন সংগঠনের নেতারা এ অনুষ্ঠানে অংশ নেন। সংগঠনের সভাপতি সৈয়দ মাহবুব, সাধারণ সম্পাদক রুহুল কুদ্দুস চৌধুরী ও আহ্বায়ক তাহমিনা চৌধুরী বক্তব্য দেন।
সাংস্কৃতিক পর্বে অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন সুমাইয়া রিদি, ফারহানা চৌধুরী লিমা, এ জে মাসুদ ও শামীম চৌধুরী। নৃত্য পরিবেশন করেন বিপ্লব কর পরিচালিত নৃত্যকলা কেন্দ্রের শিল্পীরা। সামগ্রিকভাবে অনুষ্ঠানের সমন্বয়ের দায়িত্বে ছিলেন আহ্বায়ক তাহমিনা চৌধুরী, সদস্যসচিব সুহেলুজ্জামান খান।
সংগঠনের অভিষেক উপলক্ষে ‘চায়ের দেশ’ নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। সামগ্রিক অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনায় ছিলেন টরন্টোর আবৃত্তিশিল্পী ও উপস্থাপিকা ফারহানা আহমেদ। বিজ্ঞপ্তি