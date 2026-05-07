দূর পরবাস

নিউজিল্যান্ডে বাংলাদেশ কালচারাল সোসাইটি ক্যান্টারবেরির উদ্যোগে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন

দূর পরবাস ডেস্ক

নিউজিল্যান্ডের ক্যান্টারবেরি অঞ্চলে বাংলাদেশ কালচারাল সোসাইটির উদ্যোগে বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ উদ্‌যাপন করেছেন প্রবাসীরা। গত রোববার ক্রাইস্টচার্চ শহরের ওয়াইমারি রোড কমিউনিটি সেন্টারে এ উপলক্ষে আয়োজন করা হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সান্ধ্যভোজ।

বাঙালি জীবনের অসাম্প্রদায়িক, সর্বজনীন একটি উৎসব হলো পয়লা বৈশাখ। তাই বৈশাখী উৎসবকে কেন্দ্র করে প্রবাসী বাঙালিদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। বর্ষবরণ সামনে রেখে সম্পূর্ণ হল রঙিন কাগজ, ব্যানার এবং শিশুদের আঁকা ছবি দিয়ে সজ্জিত করা হয়।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন এস এম আকরামুল কবির ও মৌসুমী আক্তার। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শুরুতে অতিথি ও উপস্থিত দর্শকদের স্বাগত জানানো হয়। পরে সম্মিলিত কণ্ঠে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত ও শিশুশিল্পীদের কণ্ঠে নিউজিল্যান্ডের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। বাংলা নববর্ষের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরার জন্য একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়, যেখানে বাংলা নববর্ষ কীভাবে বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্যে মিশে আছে, সেই ইতিহাস তুলে ধরা হয়। তারপর বাংলাদেশ কালচারাল সোসাইটি ক্যান্টারবেরির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরেন সংগঠনের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি আসিবুর রহমান।

সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় অংশ নেয় শিশু-কিশোরেরা। আয়োজনে নেতৃত্ব ও দায়িত্ব পালন করেন এস এম আকরামুল কবির, মো. হেলাল উদ্দিন, জুয়েল আইচ, কণকচাঁপা কায়স্থগীর, মুনতাহা কারিনা ও আসিবুর রহমান।

নিউজিল্যান্ডের মাটিতে বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ উদ্‌যাপন প্রবাসীদের শিকড়ের সঙ্গে গভীর সংযোগের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। নানা ব্যস্ততা ও ভিন্ন সংস্কৃতির মাঝেও প্রবাসী বাংলাদেশিরা একত্রিত হয়ে পয়লা বৈশাখ উদ্‌যাপন করেছে অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে। ঐতিহ্যবাহী পোশাক, বাংলা গান ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়। এই আয়োজন নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে পরিচিত করে তুলেছে এবং বাঙালির জাতিগত পরিচয়কে আরও সুদৃঢ় করেছে।

