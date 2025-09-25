কুয়ালালামপুরে চট্টগ্রাম সমিতির ফুটবল টুর্নামেন্ট: লোহাগড়ার হাতে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি
প্রবাসী চট্টগ্রামবাসীর মিলনমেলা ও খেলাধুলার উৎসবে পরিণত হলো চট্টগ্রাম সমিতি মালয়েশিয়ার ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৫। গত মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) রাতে কুয়ালালামপুরের বুকিত বিনতাং লালাপোর্ট মাঠে অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে অংশ নেয় চট্টগ্রামের আটটি দল।
টুর্নামেন্টে প্রতিটি ম্যাচ ছিল ১৫ মিনিটের। প্রতিটি দলে ৮ জন মূল খেলোয়াড় ও ৪ জন বদলি অংশ নেন। সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত মাঠে সমর্থকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।
চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাছাই করা আটটি সেরা দল অংশ নেয় এ বছরের টুর্নামেন্টে। দলগুলো হলো চট্টগ্রাম মহানগর, এফসিএস সাতকানিয়া, ডাইনামিক পটিয়া, আনোয়ারা সিটিজি, কর্ণফুলী স্পোর্টস একাডেমি, চট্টগ্রাম এক্স–১১, এফসি লোহাগাড়া এবং কক্সবাজার ফুটবল টিম।
সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত চলা টানা উত্তেজনাপূর্ণ লড়াই শেষে ফাইনালে মুখোমুখি হয় এফসি লোহাগড়া এবং সাতকানিয়া। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ শেষ হয় ১–১ সমতায়। এরপর টাইব্রেকারে এফসি লোহাগড়া ৩–২ গোলে সাতকানিয়াকে হারিয়ে জয়ের মুকুট পরে নেয়। আর সেই সঙ্গে তাদের হাতে ওঠে চ্যাম্পিয়নের ট্রফি।
চ্যাম্পিয়ন দলকে ট্রফি ও ১ হাজার ৫০০ মার্কিন ডলার পুরস্কার দেওয়া হয়। রানার আপ দলও ট্রফি, মেডেল এবং ৮০০ মার্কিন ডলার প্রাইজমানি পায়। এ ছাড়া টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় ও সর্বোচ্চ গোলদাতাকে বিশেষ মেডেল ও নগদ পুরস্কার প্রদান করা হয়।
দর্শকদের মধ্যে ছিল চট্টগ্রামের বিভিন্ন উপজেলা থেকে আগত প্রবাসী, পরিবার ও ফুটবলপ্রেমীরা। মাঠে আয়োজকদের স্বেচ্ছাসেবীরা নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কাজ করেছেন।
পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন চট্টগ্রাম সমিতির সভাপতি ইসকেন্দার মনি, সাধারণ সম্পাদক সাদেক উল্লাহ, উপদেষ্টা রফিক আহমেদ খান, টুর্নামেন্ট কমিটির আহ্বায়ক মহিউদ্দিন এবং টুর্নামেন্ট ম্যানেজার আজিজুল হক।
আয়োজকেরা বলেন, প্রবাসে চট্টগ্রামের তরুণদের মধ্যে বন্ধন, আনন্দ ও খেলাধুলার সংস্কৃতি ছড়িয়ে দিতে এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। তাঁরা জানান, আগামী বছর আরও বড় পরিসরে টুর্নামেন্ট আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।
‘দূর পরবাস’-এ জীবনের গল্প, নানা আয়োজনের খবর, ভিডিও, ছবি ও লেখা পাঠাতে পারবেন পাঠকেরা। ই-মেইল: [email protected]