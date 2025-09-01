ম্যানিলায় ই–পাসপোর্ট কার্যক্রম চালু

ম্যানিলায় ই–পাসপোর্ট কার্যক্রম চালু
ফিলিপাইনের ম্যানিলায় বাংলাদেশ দূতাবাসে ই–পাসপোর্ট কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে। গত শনিবার (৩০ আগস্ট) বিকেলে দূতাবাস কর্তৃক ই–পাসপোর্ট উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে দূতাবাসের সব কর্মকর্তা–কর্মচারী ও ফিলিপাইনে বসবাসরত বাংলাদেশি কমিউনিটির সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন।
অনুষ্ঠানের শুরুতে বাংলাদেশ সরকারের ই–পাসপোর্ট কার্যক্রম নিয়ে তথ্যবহুল বক্তব্য দেন অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি মো. তরিকুল ইসলাম, যুগ্ম সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং মেজর মো. নাইম মোর্শেদ রুম্মান, সহকারী প্রকল্প পরিচালক, ই–পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। এরপর বক্তব্য দেন প্রধান অতিথি রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ সারওয়ার মাহমুদ। তিনি বলেন, প্রবাসী বাংলাদেশিদের স্বার্থ সংরক্ষণে ও তাঁদের বিভিন্ন নাগরিক সুবিধা প্রদানে বাংলাদেশ সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে, যার একটি উদাহরণ হলো ই–পাসপোর্ট কার্যক্রম। বর্তমানে বিদেশে ৬০টি বাংলাদেশ মিশনে ই–পাসপোর্ট কার্যক্রম চলমান। তারই ধারাবাহিকতায় ৬১তম মিশন হিসেবে ৩০ আগস্ট ফিলিপাইনের ম্যানিলায় বাংলাদেশ দূতাবাসে ই–পাসপোর্ট সিস্টেম চালু হলো। এই ই–পাসপোর্টের মেয়াদ ১০ বছর। এই ই–পাসপোর্টের ফলে প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাসপোর্ট সেবা আরও বেগবান ও সহজতর হবে এবং কষ্ট অনেকাংশে লাঘব হবে।
এ ছাড়া এই ই–পাসপোর্ট অত্যাধুনিক এবং এতে রয়েছে স্বয়ংক্রিয় পাসপোর্ট রিডার। এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, ই–গেট ব্যবহার করে একজন ই–পাসপোর্টধারী এয়ারপোর্টে দ্রুত ইমিগ্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারবেন। ই–পাসপোর্ট সিস্টেমের সঙ্গে আইসিএওর ডেটাবেজ সন্নিবেশিত রয়েছে বিধায় ভবিষ্যতে বাংলাদেশের ই–পাসপোর্টধারীরা আইসিএওর অন্য সদস্যদেশগুলোয় অবস্থিত ই–গেটের সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন।
‘দূর পরবাস’–এ জীবনের গল্প, নানা আয়োজনের খবর, ভিডিও, ছবি ও লেখা পাঠাতে পারবেন পাঠকেরা। ই–মেইল: [email protected]
বাংলাদেশি কমিউনিটির সদস্যরা তাঁদের বক্তব্যে ই-পাসপোর্ট সেবা হাতে পেয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন এবং একই সঙ্গে তাঁরা বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ দূতাবাসকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। এরপর প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে ই–পাসপোর্ট ডেলিভারি স্লিপ প্রদান করা হয়। আমন্ত্রিত অতিথিদের আপ্যায়নের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। বিজ্ঞপ্তি