বাংলাদেশে নির্বাচনে বাম গণতান্ত্রিক শক্তিকে বিজয়ী করার আহ্বান

গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট–যুক্তরাজ্য শাখা
বাংলাদেশে নির্বাচনে বাম গণতান্ত্রিক শক্তিকে বিজয়ী করার আহ্বান
বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাম গণতান্ত্রিক শক্তিকে বিজয়ী করার আহ্বান জানিয়েছে গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট-যুক্তরাজ্য শাখা। একই সঙ্গে বাংলাদেশে সমতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনে সক্রিয় রাজনৈতিক শক্তিগুলোর প্রতি সমর্থন জানাতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে তারা।
১৭ জানুয়ারি পূর্ব লন্ডনের মাইক্রো বিজনেস সেন্টারে অনুষ্ঠিত গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট-যুক্তরাজ্য শাখার এক আলোচনা সভা থেকে এসব আহ্বান জানানো হয়। সভার শুরুতে মুক্তিযোদ্ধা হাজেরা সুলতানা ও যুক্তরাজ্য উদীচীর সাবেক উপদেষ্টা সৈয়দ রকিব আহমেদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়।
সভায় বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রান্তিক শ্রমিক দীপু চন্দ্র দাসকে পুড়িয়ে হত্যার তীব্র নিন্দা এবং দোষীদের দ্রুত বিচারের দাবি জানানো হয়। বক্তারা বলেন, দেশে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ একধরনের সহিংসতা ও ভীতির পরিবেশ তৈরি করেছে। এই পরিস্থিতি ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলার আহ্বান জানান তাঁরা।
আলোচনা সভায় প্রথম আলো, ডেইলি স্টারে হামলা, অগ্নিসংযোগসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমকর্মী, সম্পাদক পরিষদের সভাপতি নূরুল কবীরের ওপর হামলা, ছায়ানট ও উদীচীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে হামলা ও অগ্নিসংযোগ এবং বিভিন্ন স্থানে মাজার, বাউল, নারী ও শিশুর ওপর হামলারও নিন্দা জানানো হয়। বক্তারা অভিযোগ করেন, মব সহিংসতার বিরুদ্ধে সরকারের নিষ্ক্রিয়তা কার্যত এসব সহিংসতার প্রতি একধরনের সম্মতি তৈরি করছে। সভা থেকে বাংলাদেশে অবিলম্বে ন্যূনতম জাতীয় মজুরি ঘোষণারও জোর দাবি জানানো হয়।
গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট–যুক্তরাজ্য শাখার আহ্বায়ক শাহরিয়ার বিন আলীর সভাপতিত্বে সভায় সূচনা বক্তব্য দেন আখতার সোবহান খান। আরও বক্তব্য দেন জাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি শামীম আহমেদ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি–যুক্তরাজ্য ও ইউরোপ কমিটির সভাপতি আবেদ আলী আবিদ, ব্রিটেনের সোশ্যালিস্ট পার্টির নেতা হুগো পিয়েরে, মর্নিং স্টার পত্রিকার ক্যাম্পেইন ম্যানেজার কেলভিন টাকার, বাংলাদেশি ওয়ার্কার্স কাউন্সিল–যুক্তরাজ্যের প্রচার সম্পাদক জয়দ্বীপ রায়, অর্থ সম্পাদক মাহমুদ রিয়াদ, গবেষক আলাদিন আহমেদ, গোলাম আকবর মুক্তা, গোপাল দাস, নবীনা নওশাদ শ্রাবণী, মুশফিক নুর মশ, গৌতম রায় প্রমুখ।