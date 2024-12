সেলিনা হোসেনের ‘……… গ্রেনেড’ ও রবার্ট কর্মির ‘………ডেথ’

আক্রমণই ছিল জেনারেলের গোপন উদ্দেশ্য, তবে সন্ত্রাসীদের জ্ঞাত করানোর জন্য নিজের ছেলেকে কৌশলে একটি সময় দেখিয়েছেন। আসল পরিকল্পনা সন্ত্রাসীদের অপ্রস্তুত রেখে অতর্কিতে এর আগেই আক্রমণ চালিয়ে বাস উদ্ধার ও সবাইকে মুক্ত করা। নিজ সন্তানের সঙ্গেও শঠতা করতে জেনারেল পিছপা হলেন না। আক্রমণ আচমকা চালানো হলো ঠিকই, তবে জেনারেলের ছেলেকে বাঁচানো যায়নি বা বাঁচাতে পারেননি। সন্ত্রাসীদের গুলিতে ছেলেটি মৃত্যুবরণ করে। এর পরপরই জেনারেলও আত্মহত্যা করেন। দুজনেই প্রায় একসঙ্গে পরপারে পাড়ি দেন। মৃত্যুর পর পিতা-পুত্রের মধ্যে কথপোকথন চলে। তখন ছেলেটি বাবাকে প্রশ্ন করে, ‘Isn’t the country worth that much dad।’

সেলিনা হোসেনের ‘হাঙর নদী গ্রেনেড’–এ বুড়ি জানতেন, তিনি মুক্তিযোদ্ধা, তথা দেশকে বাঁচাতে সন্তানকে উৎসর্গ করছেন, বুড়ি বা তিন্নি নামের মা যে নারী, তাঁর মধ্যে কোনো শঠতা ছিল না, ফাঁকি ছিল না। এ ছিল দেশের মাটির জন্য হৃদয় উপড়ে মহৎ উৎসর্গ। যে বা যেসব ত্যাগ ও উৎসর্গের বিনিময়ে দেশ শত্রুমুক্ত হয়েছে, স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে।

রবার্ট কর্মির ‘আফটার দ্য ফার্স্ট ডেথ’–এ জেনারেলের ছেলের ব্যথিত মরণ সবার মনে প্রশ্ন জাগায়, উগ্রপন্থী বা সন্ত্রাসী দমনের নামে শক্তিশালী এক দেশের নিরপরাধ এক কিশোরকে শঠতা ও প্রতারণা করে জোর করে মৃত্যুবরণ করতে পাঠানো কতটা যৌক্তিক? নিরপরাধ কিশোরের মৃত্যু তার বাবাকে গৌরব দেয়নি; বরং ছেলের সঙ্গে প্রতারণার ও শঠতার গ্লানি জেনারেলকে আত্মহননের পথ বেছে নিতে বাধ্য করে।

‘হাঙর নদী গ্রেনেড’–এ মায়ের ত্যাগে অনাবিল সততার উদাহরণ মেলে।

‘আফটার দ্য ফার্স্ট ডেথ’–এ কর্তব্যের খাতিরে জেনারেলের বিবেকহীন শঠতার ছবি পাওয়া যায়।

মনুষ্যের চেয়ে কর্তব্যই জেনারেলের কাছে বড় হয়ে উঠেছিল কি?