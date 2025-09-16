সিডনিতে নটর ডেম অ্যালামনাইদের মিলনমেলা
সিডনিতে হয়ে গেল ঢাকার নটর ডেম কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অস্ট্রেলিয়া (এনডিসিএএএ)-এর বার্ষিক বনভোজন। এ উপলক্ষে মাউন্ট অ্যানানের লেকসাইড প্যাভিলিয়ন পরিণত হয়েছিল প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের এক মিলনমেলায়। গত রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) অনুষ্ঠিত এই প্রাণবন্ত আয়োজনে প্রাক্তন নটর ডেমিয়ান ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা হাসি-আনন্দ, খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে একটি স্মরণীয় দিন কাটান।
সকাল ১০টা থেকে শুরু হওয়া এই অনুষ্ঠানে সবার মধ্যে এক উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। দিনব্যাপী এই আয়োজনে ছোটদের জন্য যেমন ছিল মজার প্রতিযোগিতা তেমনি বড়দের জন্যও ছিল নানা ধরনের খেলাধুলা ও বিনোদনের ব্যবস্থা। অনুষ্ঠানে আগত প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা তাঁদের কলেজ জীবনের সোনালি দিনগুলোর স্মৃতিচারণা করেন। সভাপতি সায়মন হোসেন আয়োজক কমিটির অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সব সদস্য ও অতিথিকে আন্তরিক উপস্থিতির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।
