তোমার যুদ্ধ আর আমার যুদ্ধ এক নয়

স্মৃতি যদি আমার সঙ্গে প্রতারণা না করে, তবে ২০১৫ সালের জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে আমেরিকার পিবিএসের (পাবলিক ব্রডকাস্টিং করপোরেশন) তৎকালীন জনপ্রিয় টক শো হোস্ট বিল মোয়ার সেদিন তাঁর স্টুডিওতে এনেছিলেন এক ভিয়েতনামি ভেটারানকে। অনুষ্ঠানটি আমি যেহেতু শুরু থেকে দেখতে ও শুনতে পারিনি, তাই অতিথির নামটা জানা হয়নি। তিনি ভিয়েতনাম যুদ্ধে তাঁর লোমহর্ষক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিচ্ছিলেন। তিনি বলছেন, ১৯৬৮-৬৯–এর কথা। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৮ কি ১৯। ছোটবেলায় মা-বাবার সঙ্গে গির্জায় গিয়ে শিখেছেন ‘টেন কমান্ডম্যান্ট্স’-এর কথা। ওল্ড টেস্টামেন্টে লেখা আছে, ‘Thou shall not kill.’ তারপর সেই কচি বয়সে তাঁকে প্রশিক্ষণ দিয়ে হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হলো। বলা হলো, ‘ভিয়েতনামে যাও। দেশের জন্য যত পারো, শত্রু নিধন করো।’ তাঁরা ঠিকই যুদ্ধে গেলে। বুঝে নিলেন, মারতে হবে নয়তো মরতে হবে। শত্রু কে? কীভাবে সে তাঁর শত্রু হলো? কেন তাকে মারতে হবে? অথবা শত্রুর হাতে কেন মরতে হবে? এসব প্রশ্ন তখন তাঁর ছোকড়া মনকে কোনোভাবে নাড়া দিতে পারেনি। উত্তর খোঁজার তো প্রশ্নই ওঠে না। যুদ্ধের মাঠে তিনি নিরপরাধ মানুষসহ ডজন দুই ভিয়েতনামিকে নিজ হাতে খুন করেছেন। তার মধ্যে একদিনকার যুদ্ধের বিবরণ দিলেন এভাবে, এনকাউন্টারের একপর্যায়ে তিনি বন্দুক হাতে সঙ্গীহারা হয়ে একেবারে একা অবস্থান নিয়েছেন ভিয়েতনামের কোনো এক গহিন জঙ্গলে। হঠাৎ দেখতে পেলেন, মাত্র কয়েক ফুট দূরে গ্রেনেড হাতে সাক্ষাৎ যম তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। অল্পবয়সী ভিয়েত কং গেরিলা। তিনি আফসোস করছেন যে ভিয়েতনামি ভাষা জানেন না। জানলে এখন প্রাণটা হয়তো বাঁচাতে পারতেন। তিনি অবস্থা নিয়ে ইংরেজিতে বললেন, ‘Don’t throw, I will pull the trigger.’ অর্থাৎ, ‘গ্রেনেড ছুড়ো না, আমি কিন্তু গুলি করব।’ ওই দুঃসময়ে তিনি মনে মনে ভাবলেন, এটা তো যুদ্ধ, হয় তুমি আমাকে মারবে, নয়তো আমি তোমাকে মারব। জীবনের চরম ও পরম মুহূর্তে আমাদের দুজনের অবস্থা সমান সমান। হয় আমি বাঁচব, নয়তো তুমি বাঁচবে। ভাবতে ভাবতে তিনি আবার বললেন, ‘Don’t throw, I will pull the trigger.’ ভিয়েত কং গেরিলা তাঁর কথা বুঝল কি না, আমেরিকান সৈনিকের বোঝার কোনো উপায় নেই। এর মধ্যে সে গ্রেনেড ছুড়ে মারল, তিনি গুলি করলেন। গেরিলা টার্গেট মিস করল, তিনি টার্গেট হিট করলেন। ছেলেটি গুলি খেয়ে তার চোখের সামনে ছটফট করে মরে গেল। সেদিনকার এনকাউন্টার এখানেই শেষ। তারপর যুদ্ধ থামল। সবার সঙ্গে তিনি ‘ভিয়েতনাম ভেটারান’ হয়ে দেশে ফিরে এলেন।