মিশিগানে কালীপূজা ও দেওয়ালি উদ্যাপিত
এই প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ডেট্রয়েট সিটি সপ্তাহব্যাপী (২০ থেকে ২৫ অক্টোবর) আলোর উৎসব পালন করছে। ‘মোমো চা’ ও ‘ডেট্রয়েট শিপিং কোম্পানি’সহ একাধিক স্থানে এ উৎসব পালন করা হচ্ছে। শান্তি ফাউন্ডেশনের সহায়তায় ‘দেওয়ালি ইন দ্য ডি’র লক্ষ্য হলো সাংস্কৃতিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও ডেট্রয়েটে নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি করা। শান্তি ফাউন্ডেশনের সুরভ দেব বলেন, দীপাবলি হচ্ছে নতুনের সূচনা, ঐক্য, আনন্দের একটি উৎসব। সপ্তাহব্যাপী এ অনুষ্ঠানে থাকবে নৃত্য, সংগীত, থিয়েটার, ঐতিহ্যবাহী খাবার, শিল্পকর্ম, পরিবারবান্ধব বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, নতুন দর্শকদের কাছে দীপাবলির ঐতিহ্যের পরিচয় করিয়ে দেওয়া, কর্মশালা ও প্রদর্শনী।
এ ছাড়া মিশিগান অঙ্গরাজ্যের বিভিন্ন শহরের মন্দিরগুলোতে ২০ অক্টোবর সোমবার রাতে কালীপূজা ও দেওয়ালি উদ্যাপন করা হয়েছে। জানা গেছে, ডেট্রয়েট দুর্গামন্দিরে সন্ধ্যায় পূজা অনুষ্ঠিত হয়, রাত ৮টায় অঞ্জলি, আলোকসজ্জা, সবশেষে ছিল প্রসাদ বিতরণ। ২৬ অক্টোবর রোববার মন্দিরে আবার পূজা উদ্যাপন করা হবে, এতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন পরিবেশনা থাকবে।
ওয়ারেন সিটির শিবমন্দিরে পূজা অনুষ্ঠিত হয় সন্ধ্যা ৬টা ৩০মিনিটে, প্রদীপ প্রজ্বালন ৭টা ৩০ মিনিটে, অঞ্জলি এবং সবশেষে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ২৬ অক্টোবর রোববার পূজাসহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকবে, এতে বৃন্দাবন দাশের নাটক ‘দড়ির খেলা’ মঞ্চস্থ হবে।
ওয়ারেন সিটির কালীমন্দিরে ১৯ ও ২০ অক্টোবর দুই দিনব্যাপী কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অঞ্জলি, ভক্তিমূলক গান, দীপাবলির প্রদীপ প্রজ্বালন, আলোকসজ্জা, আরতি, সবশেষে ছিল প্রসাদ বিতরণ।
হ্যামট্রাম্যাক সিটির রাধাকৃষ্ণ টেম্পলে ১৯ ও ২০ অক্টোবর রবি ও সোমবার দুই দিনব্যাপী কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ছিল গীতাপাঠ, কীর্তন, পূজা, পুষ্পাঞ্জলি, প্রসাদ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
ওয়ারেন সিটির রামকৃষ্ণ আশ্রমে ২০ অক্টোবর কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অঞ্জলি, ভক্তিমূলক গান, দীপাবলির প্রদীপ প্রজ্বালন, আলোকসজ্জা, সবশেষে ছিল প্রসাদ বিতরণ।
এ ছাড়া বিভিন্ন মন্দির, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন সপ্তাহব্যাপী দেওয়ালি, আলোকসজ্জা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করছে। এতে অংশগ্রহণ করছেন ভারত থেকে আসা বিভিন্ন সংগীতশিল্পী ও কলাকুশলীরা।