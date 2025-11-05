ভেনিসে ইতালিয়ান ভাষার পরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন

ভেনিসে ইতালিয়ান ভাষার পরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন
ইতালির ভেনিসে সিএসএনের (CAF CSN) উদ্যোগে ইতালিয়ান ভাষার এ টু–বি–ওয়ান (A2–B1) লেভেল পরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) ভেনিসের মেস্ত্রে এলাকায় এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষায় বাংলাদেশি ছাড়াও বিভিন্ন দেশের প্রবাসীরা অংশগ্রহণ করেন।
পরীক্ষার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে উপস্থিত ছিলেন সিএসএনের মার্কেটিং ডিরেক্টর সার ফারাজ দীন। পরীক্ষার সার্বিক আয়োজন ও পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সিএসএনের এফিলিয়েট ম্যানেজার ও অর্গানাইজার অয়ন কাজী। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন সিএসএন মেস্ত্রে শাখার মিজানুর রহমান ও রাকিবুল ইসলাম এবং ত্রেভিজো থেকে আগত কামরুল হাসান।
ইতালিতে প্রবাসীদের জন্য এ টু ও বি ওয়ান লেভেলের ইতালিয়ান ভাষা সার্টিফিকেট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নাগরিকত্ব, দীর্ঘমেয়াদি রেসিডেন্স পারমিট, স্থায়ী চাকরি এবং সরকারি বিভিন্ন সেবা গ্রহণের জন্য এই সার্টিফিকেট বাধ্যতামূলক। তাই বিদেশি প্রবাসীরা তাদের ভাষাগত দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি আইনগতভাবে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ নিশ্চিত করতে এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে থাকেন।
সিএসএন কর্তৃপক্ষ জানায়, ইতালিয়ান ভাষা শেখার জটিলতার কারণে অনেক প্রবাসী বাংলাদেশি এখনো বিভিন্ন সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এই বাস্তবতায় প্রবাসীদের ভাষা, আইন ও প্রশাসনিক বিষয়ে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করছে প্রতিষ্ঠানটি।
এ ছাড়া সিএসএনর ইতালির প্রায় প্রতিটি শহরে ধারাবাহিকভাবে এ টু ও বি ওয়ান ইতালিয়ান ভাষার পরীক্ষা আয়োজন করছে, যাতে প্রবাসীরা সহজেই তাদের নিকটবর্তী শহরে পরীক্ষা দিতে পারেন। এর ধারাবাহিকতায় ১৩ নভেম্বর ভিচেঞ্জা, ৪ ডিসেম্বর আঙ্কোনা এবং ৯ ডিসেম্বর লা স্পেজিয়া শহরে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।