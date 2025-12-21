প্রবাসের মাটিতে বিজয়ের অনন্য উচ্চারণ

প্রবাসের মাটিতে বিজয়ের অনন্য উচ্চারণ
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ দূতাবাস, কায়রো, মিসরের উদ্যোগে দিবসটি যথাযথ মর্যাদা, ভাবগাম্ভীর্য ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে উদ্যাপিত হয়েছে। প্রবাসের মাটিতে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, আত্মত্যাগের ইতিহাস এবং স্বাধীন রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতার এক গভীর স্মরণ।
অনুষ্ঠানে মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের পাশাপাশি জুলাইয়ের শহীদদের প্রতিও গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান নিবেদন করা হয়। শহীদদের আত্মাহুতি স্মরণ করে বক্তারা বলেন, স্বাধীনতা কোনো এক দিনের অর্জন নয়—এটি ন্যায়, গণতন্ত্র ও মানবিক মূল্যবোধ রক্ষার এক নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মিসরে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতসহ দূতাবাসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। পাশাপাশি মিসরের আন্তর্জাতিক সংস্থায় কর্মরত বাংলাদেশি কর্মকর্তারা, প্রবাসী ব্যবসায়ী সমাজের বিশিষ্ট প্রতিনিধিরা, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা, পেশাজীবী ও শ্রমজীবী প্রতিনিধিসহ বাংলাদেশি ও মিসরীয় গণমাধ্যমের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বরা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।
বক্তারা বলেন, প্রবাসে থেকেও জাতীয় দিবস উদ্যাপনের এই আয়োজন প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে দেশপ্রেম, ঐক্য ও ইতিহাসচেতনা আরও সুদৃঢ় করে। বিশেষত নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত আদর্শ ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ববোধ পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এ ধরনের আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনা, শৃঙ্খলা ও আন্তরিকতা উপস্থিত সবার প্রশংসা কুড়িয়েছে। প্রবাসে জাতীয় চেতনা জাগ্রত রাখতে বাংলাদেশ দূতাবাস, কায়রো, মিসর যে দায়িত্বশীল ও মর্যাদাপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে—এই আয়োজন তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলে মত প্রকাশ করেন অতিথিরা।
*লেখক: শিক্ষার্থী, আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়, কায়রো, মিসর